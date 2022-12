Basketball: Jetzt muss Gmünd sogar um die Play-offs bangen

Werbung

Leise begann man beim UBBC Gmünd nach dem Saisonstart schon vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu träumen. Jetzt müssen die Gmünder Basketballer beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Amstetten aber erst einmal darum kämpfen überhaupt den Sprung ins Obere Play-off zu schaffen.

Der Ausrutscher gegen BK Wiener Neustadt, der den Blue Devils zum ersten Heimsieg verholfen hat, bringt den UBBC in eine verzwickte Lage: Verlieren die Grenzstädter auch das letzte Spiel im Grunddurchgang, rutschen sie von Rang drei auf Rang sieben ab – und damit unter den imaginären Strich. „In der Tabelle ist alles sehr eng beisammen. Da wir schon gegen Traiskirchen verloren haben, würde eine Niederlage gegen Amstetten dafür sorgen, dass wir unter den dann vier punktegleichen Teams am schlechtesten gereiht werden“, rechnet UBBC-Manager Franz Chwatal vor.

Warum es überraschend in Wiener Neustadt nicht klappte, lässt sich am besten mit einer Mischung aus Gegner unterschätzen, löchriger Defensive, brustschwacher Offensive und nicht zuletzt Ausfällen erklären. Neben Benjamin Mair fehlten auch Sebastian Senk und neuerlich Spielertrainer Michael Traxler. Das lässt Chwatal aber nicht gelten. „Wenn sich alle auf Juray verlassen, wird es nicht reichen“, spricht er die Offensive an, in der nur Juray Valentiny mit 40 Punkten zur Normalform fand.

Im ersten Viertel steuerte er alleine 18 Punkte zur 22:20-Führung bei. Im zweiten Abschnitt fanden die Gmünder erst besser in die Spur, zogen auf 30:20 davon, die mangelnde Defensiv-Arbeit ließ die Heimischen aber wieder herankommen. 42:38 stand’s zur Pause, ehe Gmünd im dritten Viertel die gesamte Struktur im Spiel verlor. Vorne traf der UBBC nichts, hinten fand man keinen Zugriff. So entschied Wiener Neustadt das Viertel 27:11 für sich, ging mit einer Führung in den Schlussabschnitt. Dort brachte sich Gmünd zwar wieder in Schlagdistanz, war zwei Minuten vor Schluss auf 75:76 dran. Passend zum Spiel vergeigten die Gäste aber dann die Chance zur Führung und liefen in einen finalen 0:8-Run.

„Wir sind in der Defensive wie ein Emmentaler“, sagt Chwatal. „Generell werden sich alle hinterfragen müssen vor dem Spiel gegen Amstetten. Das werden wir besprechen. Jetzt muss jeder seine volle Leistung abrufen.“