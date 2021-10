Nach mehr als eineinhalb Jahren Coronapause und einer langen Vorbereitung geht‘s am Samstag für die Gmünder Basketballer wieder mit der Herren-Landesliga los. Den Saisonauftakt vor eigenem Publikum nutzt der UBBC wieder für ein Season-Opening, stellt dabei ab 17.15 Uhr schon alle Mannschaften vor und holt Sponsoren vor den Vorhang. Um 18 Uhr erfolgt der Anpfiff zum Spiel gegen Traiskirchen.

Was man sich dort erwarten kann? Da wollen sich die Gmünder noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Vorbereitung sei zwar gut verlaufen, auch die Testspiele trotz Niederlagen. „Wir wissen aber nicht, wo wir stehen, drum ist alles ziemlich schwierig einzuschätzen“, sagt UBBC-Gmünd-Manager Franz Chwatal. „Grundsätzlich ist unser Ziel aber ein Top-6-Platz. Trainer Michael Traxler meint überhaupt, das Semifinale müsste für uns drin sein.“

Nach dem Karriereende von Sebastian Senk fehlt den Grenzstädtern allerdings ein „Langer“. „Wir haben im Vergleich generell eine kleine Mannschaft von der Körpergröße her. Das könnte womöglich zum Problem werden, besonders wenn dann wichtige Spieler noch ausfallen“, sagt Chwatal, der aber denoch optimistisch in die Saison blickt. „Die Vorbereitung war gut, in den Spielen haben wir den Fokus darauf gelegt, Pressing-Situationen gut lösen zu können. Das ist uns gut gelungen.“

Die Kräfte-Verhältnisse in der Landesliga dürften sich über die eineinhalb Jahre wenig geändert haben. Ganz vorne werden Wiener Neustadt, BKVI Klosterneuburg und Deutsch Wagram als Titelkandidaten gehandelt. Traiskirchen, Herzogenburg und Tulln sollten in der Kragenweite der Gmünder liegen: „Schwierig einzuschätzen sind derzeit Mistelbach und Mödling.“