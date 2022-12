Gmünder Basketballer kratzten die Kurve souverän

Werbung

Dass sie im letzten Spiel des Grunddurchgangs um den Verbleib im Oberen Play-off spielen mussten, was bis dahin nie in Gefahr schien, setzte den Gmünder Basketballern schon zu. „Präsidenten konnten nicht schlafen, Manager verschütteten ihren Kaffee“, formulierte es UBBC-Manager Franz Chwatal launig auf der Vereinshomepage.

Die Anspannung war zu spüren – noch mehr, als klar wurde, dass Pointguard Benjamin Mair krankheitsbedingt passen wird müssen. Letztlich ließen die Gmünder aber nichts anbrennen, blieben, angetrieben von bummvollen Rängen, gegen die Amstetten Falcons souverän, feierten einen 92:75-Sieg, der den zweiten Platz festigte.

„Nach solchen Top-Leistungen wäre es schlimm gewesen, das Obere Play-off zu verpassen“ war Chwatal erleichtert.

Der Start verlief für den UBBC nach Maß. Juray Valentiny brachte die Heimischen in Führung, die bald auf 14 Punkte anwuchs. Dann wachten aber die Mostviertler auf, verkürzten. Es wurde ein Hin und Her bis zur Halbzeit – Gmünd immer vorne, aber mit langsam schrumpfenden Vorsprung.

„Unsere Freiwurf-Quote war wieder schlecht. 30:11. So haben wir Amstetten immer wieder herankommen lassen“, analysiert Chwatal. Dazu kam ein Durchhänger im dritten Viertel. Im Schlussabschnitt meldeten sich die Grenzstädter zurück, zogen auf 15 Punkte davon und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Der UBBC steht also fix im Oberen Play-off

Vorbei ist der Grunddurchgang aber immer noch nicht. Krankheitsbedingt mussten nämlich drei Spiele am Wochenende abgesagt werden. Diese werden Anfang des neuen Jahres nachgetragen, zwei wurden bereits für 15. Jänner angesetzt – der letzte Termin. Bis dahin müssen sich die Gmünder gedulden, um ihre abschließende Platzierung zu erfahren.

Letzten Endes ist diese jetzt aber noch ziemlich bedeutungslos. Der Platz unter den Top Sechs, der für das Obere Play-off reicht, wurde erreicht. Diese Sechs spielen ab Ende Jänner eine Rückrunde. Erst danach werden anhand der Platzierung die Begegnungen für die Play-offs eruiert (dann stoßen auch die zwei besten Teams aus dem Unteren Play-off wieder dazu).

„Wir werden den Grunddurchgang als Zweiter oder Dritter beenden. Das passt. Wir stehen dort, wo wir hingehören“, sagt Chwatal.

Für die Gmünder gibt‘s rund um den Jahreswechsel jetzt eine längere Pause. Der nächste Einsatz der Herren ist erst für 21. Jänner im Cup gegen Klosterneuburg geplant. Die Zweier-Herren starten in Telč eine Woche früher, wie auch die U14. Das Damen-Team legt am 18. Jänner in Herzogenburg los.