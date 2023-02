Gmünder UBBC-Fehlstart wächst sich aus

Werbung

So fulminant die Gmünder Basketballer in die Saison gestartet sind, so weit laufen sie im neuen Jahr ihrer Form hinterher. Die Heimniederlage gegen BKVI Klosterneuburg am Samstag markierte schon die dritte Niederlage in Serie, die zweite im oberen Play-off, wo der UBBC eigentlich ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden wollte.

Die Chancen darauf schwinden aber schon jetzt zusehends. Rang vier oder fünf sei derzeit realistisch, meint UBBC-Manager Franz Chwatal. Damit würde den Grenzstädtern in den Finalspielen ein starker Gegner drohen. So weit will man aber noch nicht vorausdenken. Wichtig sei jetzt, wieder zur Form zu finden.

Die Leistungskurve zeigte gegen die Sixers schon nach oben. „Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir defensiv gut drauf“, sagt Chwatal. Ein Umstand, der von nur 19 Punkten durch Ex-„Duke“ Curtis Bobb untermauert wird. „Klosterneuburg hat im Team aber sehr ausgeglichen gepunktet.“ Das traf diesmal auch auf die Gmünder zu, wo zuletzt Juray Valentiny meist Alleinunterhalter war. Der kam dafür diesmal weniger zum Zug, war mit nur 14 Punkten Topscorer, auf dem Level waren auch Radek Vartecky, David Graf, Patrik Cais und Benjamin Mair. „Insgesamt war es aber offensiv wieder zu wenig“, sagt Chwatal. „Was hilft‘s, wenn Cais am Rebound dominiert, wir aber dann die Körbe nicht machen?“

Nachdem die Sixers den besseren Start erwischten, kämpfte sich der UBBC heran, ging sogar mit einer Führung ins zweite Viertel, wo dann jedoch kaum etwas funktionierte, die Sixers mit 29:16 davonzogen. Das war schon eine kleine Vorentscheidung. Die weiteren Viertel blieben nach einer Leistungssteigerung der Gmünder annähernd ausgeglichen.

Nach dem 64:76 wäre ein Sieg für den UBBC die beste Medizin. Nächste Chance sich diese zu holen, gibt‘s in Bruck.