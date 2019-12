DEUTSCH WAGRAM - GMÜND 91:75

Gerade im Finish des Grunddurchgangs ist dem UBBC Gmünd die Form abhandengekommen. Was in der Vorwoche daheim gegen Tulln gerade noch für einen Heimsieg reichte, war in Deutsch Wagram schließlich zu wenig. Gegen die Alligators war man immerhin lange auf Augenhöhe, wurde in der Overtime aber abgeschossen.

Dabei lief es im ersten Viertel noch einigermaßen gut. Zwar agierte die Defensive mitunter blauäugig, die Offensive war aber treffsicher. So erarbeitete sich Gmünd im ersten Abschnitt eine 24:16-Führung.

Danach riss allerdings der Faden. Seit Wochen spielen einige Gmünder trotz Verletzungen, Michael Traxler (Schulter und Knöchel), Christoph Staud (Leistenprobleme), Bernhard Staud (Rücken) und Sebastian Senk, der zwar nicht verletzt, aber gesundheitlich angeschlagen ist. Ulrich Fraberger fehlte wegen seiner Handverletzung überhaupt.

Das war wohl auch ein Grund, warum sich der Schlendrian ins Gmünder Spiel einschlich. Man konnte das gewohnte Tempo nicht gehen, zeigte nicht mehr das gewohnte Teambasketball und machte so den Gegner stark.

Der kämpfte sich im zweiten Viertel, in dem Gmünd nur neun Punkte machte, heran, glich letztlich auch aus. Nach Seitenwechsel behielt weiter kein Team die Führung – 52:52 nach dem dritten Viertel folgte schließlich auch der Deutsch Wagramer Ausgleich knapp vor Ultimo. Also Overtime. In dieser versenkten die Heimischen die ersten fünf Würfe, der UBBC war geschlagen.

Damit ist Rang eins im Grunddurchgang passé. „Wir werden uns jetzt wohl mit Bruck und Wiener Neustadt um Platz drei matchen“, war UBBC-Manager Franz Chwatal zerknircht. Die Herbstbilanz mit 7 Siegen und 2 Pleiten ist dennoch gut.