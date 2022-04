UBBC Gmünd: Kurzer Durchhänger reichte für Pleite

Werbung

Auf den letzten Metern des Grunddurchgangs ist dem UBBC Gmünd etwas die Luft ausgegangen. Seit die Siegesserie vor drei Wochen gerissen ist, fanden die Traxler-Mannen nicht mehr so richtig zurück in die Spur. Auch in Klosterneuburg setzte es am Sonntag eine Niederlage – trotz gar nicht schlechter Leistung.

Ein Durchhänger am Ende des ersten Viertels und zu Beginn des zweiten Viertels bescherte den ersatzgeschwächten Gmündern (auch David Graf bekam wegen einer Daumenverletzung kaum Spielzeit) den Rückstand, den sie nicht mehr aufholen konnten. „Die restliche Partie war ausgeglichen, aber wir sind nicht mehr rangekommen“, schildert UBBC-Manager Franz Chwatal.

Damit haben die Gmünder das ihre zum Grunddurchgang beigetragen. Am kommenden Wochenende stehen noch drei Nachtragspartien auf dem Programm, dann sind die Plätze bezogen. Für den UBBC kommen nur die Ränge fünf oder sechs in Frage. Der bessere Rang würde Traiskirchen als Gegner in den Kreuzspielen bringen, der schlechtere Rang Wiener Neustadt – eine Konstellation, die Manager Chwatal mehr behagen würde: „Wiener Neustadt hätten wir in der Meisterschaft schlagen müssen!“ Allerdings müsste dazu Baden Deutsch Wagram schlagen.

„Warten wir‘s ab… Wir nehmen es, wie es kommt, können es ohnehin nicht beeinflussen., Wir sind auf jeden Fall bereit“, betont Chwatal.