UBBC Gmünd: Letzter Angriff bei den Sixers

Werbung

Nach einer spielfreien Woche geht für den UBBC Gmünd am kommenden Sonntag der Grunddurchgang mit dem Nachtragsspiel gegen BKVI Klosterneuburg zu Ende. Den wollen die Grenzstädter beim ewigen Rivalen mit einem Sieg abschließen.

„Wir sind gut drauf, voll motiviert“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal. „Wir hätten eigentlich auch gegen Wiener Neustadt gewinnen müssen, daher rechne ich mir auch für die Partie in Klosterneuburg einiges aus.“ Auf die Endplatzierung im Grunddurchgang hat der Ausgang des Spiels für Gmünd aber voraussichtlich keine Auswirkungen mehr. „Nach den Ergebnissen vom Wochenende dürften wir auch Rang fünf einzementiert sein, egal was in Klosterneuburg passiert“, erklärt Chwatal.

Damit stünde dem UBBC am 23. April das erste Kreuzspiel ins Haus – Gegner wäre dann voraussichtlich Traiskirchen. Gibt es nach Hin- und Rückrunde keinen Sieger, kommt‘s zur Verlängerung. Nach den Kreuzspielen gesellen sich die beiden Sieger zu den Halbfinalisten (Top 2).