UBBC Gmünd: Start zum Endspurt

Etwas später als sonst beginnt im neuen Jahr für die Gmünder Basketballer wieder der Liga-Betrieb. Nach dem Ende des Grunddurchgangs geht es für den UBBC Anfang Februar in der Zwischenrunde weiter. Schon am kommenden Samstag, um 18 Uhr, wartet aber der erste Leckerbissen des noch jungen Basketball-Jahres. Im Viertelfinale des NÖ-Cups treffen die Grenzstädter vor eigenem Publikum auf BKVI Klosterneuburg.

„Wir sind bereit, freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Manager Franz Chwatal nach der Weihnachtspause. Bis auf den beruflich verhinderten Christoph Staud sind die Gmünder komplett, wollen gegen die Sixers, die obendrein ihren Jahresauftakt vorige Woche gegen Bruck verpatzt haben, gewinnen.

Schafft der UBBC diese Hürde, dann steht er im Final Four, bei dem in einem Turnier am 15. und 16. April der Cupsieger ermittelt wird. Gmünd hat, für den Fall des Weiterkommens, bereits Interesse bekundet, das Turnier ausrichten zu wollen.

In der Landesliga geht es für die Gmünder erst am 4. Februar weiter. Dann startet mit dem Auswärtsspiel in Baden die Zwischenrunde. Seite dem Wochenende ist auch der Grunddurchgang, für den im Jänner noch einige Nachtragsspiele auf dem Plan gestanden sind, abgeschlossen. Der UBBC war damit schon vor Weihnachten fertig – und seit der überraschenden Niederlage der Sixers gegen Bruck vorige Woche war auch sicher, dass Gmünd den Grunddurchgang als Zweiter abschließt.

In der Zwischenrunde misst sich Gmünd jetzt mit den anderen Top-6-Teams. Im Anschluss daran werden in den Play-offs die Endplatzierungen ermittelt. Das Ziel ist, im Halbfinale Heimrecht zu haben, so Chwatal – dafür ist ein Platz in den Top-zwei nötig.