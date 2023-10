UBBC Gmünd startet optimistisch in die neue Saison

Eine Woche nach den Damen wird es auch für die Herren des UBBC Gmünd in der Landesliga wieder ernst. Zum Saisonstart geht's zum UKJ Mistelbach, das Schlusslicht der Vorsaison. Da haben die Grenzstädter nach der spielfreien ersten Runde einen Sieg eingeplant.

„Die Kräfteverhältnisse in der neuen Saison sind noch nicht so recht gut abzuschätzen. Aber wenn man sich die Ergebnisse der ersten Runde so anschaut, sollte Mistelbach für uns zu packen sein“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal. Die Mustangs verloren zum Auftakt 68:96 in Deutsch Wagram. Die Alligators zählt Chwatal wieder zu den Top-Teams, wie auch die Sixers Klosteneuburg, Traiskirchen, Baden und Bruck. „Die Teams werden wahrscheinlich wieder um die vorderen vier Ränge spielen. Und wir hoffen, dass wir dazwischengrätschen können.“

Denn ein Platz unter den besten Vier im Grunddurchgang bedeutet den Einzug ins Play-off - das große Ziel des UBBC. „Sonst wäre auch schon am 23. März die Saison vorbei“, verdeutlicht Chwatal. Die Vorbereitung ist gut verlaufen - trotz der letztlich wenigen Matchpraxis. „Die Burschen sind sehr motiviert, haben in den vergangenen Wochen die Trainingsintensität noch erhöht. Alle sind topfit“, berichtet Chwatal. „Wir brauchen uns vor niemandem fürchten.“

Auch im NÖ-Cup peilen die Gmünder einen Top-4-Rang an. Der startet am 21. Oktober - ebenfalls im Mistelbach. „Die Auslosung ist durchaus ok, das können wir schaffen“, meint Chwatal - vorbehaltlich der Handicap-Regel, die im Cup, dem schlechtergereihten Team Pluspunkte zuerkennt. „Wenn wir übers Achtelfinale drüberkommen, ist alles möglich.“ Dann ginge es Mitte Dezember schon um den Einzug ins Final Four Mitte März.