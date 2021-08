Landesliga Ost

Der letzte Spieltag des Grunddurchgangs führte die Schremser Beers ins ferne Traiskirchen, wo sie am Hoppers Field die beiden letzten Saisonspiele zu bestreiten hatten. Ein Sieg musste her, um sich Tabellenplatz eins in der Regular Season zu sichern. Ein durchaus schwieriges Unterfangen, mussten die Schremser immerhin ein Drittel der Startformation vorgeben. Aber auch eine Möglichkeit für die Nachwuchsspieler, sich zu beweisen.

TRAISKIRCHEN - BEERS 31:5. Die personellen Engpässe sollten sich gleich im ersten Spiel gegen Verfolger Grasshoppers bemerkbar machen. In Vertretung von Manager Hannes Filler übernahm Daniel Spazierer die Teambetreuung. Gegen die starken Grasshoppers II, die die Beers in der Vorwoche besiegen konnten, schickte er Nachwuchshoffnung Tobias Prosenbauer auf den Pitching Mound. Der Start verlief durchaus verheißungsvoll, defensiv ließ man wenig zu, und auch offensiv gelangen einige schöne Schläge. Nach einem Inning führte man doch etwas überraschend mit 3:2. Doch ab Spielabschnitt zwei änderte sich das Blatt, die Heimischen übernahmen das Kommando und die Waldviertler kamen gewaltig unter die Räder.

BEERS - DIRTY SOX II 13:3. Daniel Spazierer als Pitcher im zweiten Spiel musste es dann richten, um den Tag zu retten. Wie gewohnt agierte er sehr sicher, und auch die Defensive hinter ihm zeigte nach einigen Umstellungen eine solide Leistung. Am Schlag präsentierten sich die Beers vor allem im ersten Inning von ihrer besseren Seite. Die Grazer brachten zwar einige Läufer auf Base, Punkte sollten dabei jedoch nicht viele heraus schauen. Philipp Muck, der einen guten Tag an der Plate erwischte, scorte schlussendlich den Winning Run im fünften Inning um das Spiel vorzeitig mittels Mercy Rule (zehn Runs Differenz) zu beenden.

Damit beenden die Beers den Grunddurchgang auf Rang eins, gehen als Leader in die Play-offs, die an den kommenden beiden Wochenende ausgetragen werden. Dort wird‘s allerdings eine Leistungssteigerung brauchen. Am Samstag braucht‘s gegen Traiskirchen einen Sieg, sonst ist die Titelchance dahin. Außerdem winkt bei einem Sieg das Finalspiel daheim in Eugenia am 11. September – sonst das Spiel um Platz drei.