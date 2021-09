In Gmünd findet der Jahreswechsel heuer auch wieder laufend statt. Der Gmünder Silvesterlauf, mit regelmäßig 1.000 Läufern und unzähligen Zuschauern am Streckenrand die größte Lauf-Veranstaltung des Waldviertels und eine der größten in Niederösterreich, wird heuer wieder stattfinden. Das gaben die Veranstalter des LT Gmünd nach Gesprächen mit den Behörden am Mittwoch-Vormittag bekannt.

Zum vorigen Jahreswechsel fiel der Silvesterlauf wegen der Corona-Pandemie flach. Auch heuer wollten die Veranstalter aufgrund eventueller Einschränkungen bei der Veranstaltung lange Zeit keine fixe Zusage zur Durchführung machen. Am Mittwoch gab der LT Gmünd nach Gesprächen mit den Behörden aber grünes Licht.

Der Verein dazu via Facebook: "Nach einem persönlichen Gespräch mit dem Bezirkshauptmann von Gmünd können wir mitteilen, dass es heuer einen Silvesterlauf in Gmünd geben wird. Es wird keine großen Änderungen in der Organisation und im Ablauf geben."

Nähere Details zum Programm werden noch ausgearbeitet und bekanntgegeben.