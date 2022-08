Laufen durch die laue Sommernacht

Werbung

Zwei Jahre musste der LT Gmünd nach der so erfolgreichen Premiere 2019 warten, um den Werbeprofi Moonlightrun wiederholen zu können. Heuer wird aber wieder im Mondschein durch die Gmünder Altstadt gelaufen – diesmal sogar im Vollmond-Schein. Der zeigt sich nämlich am 12. August.

Die Teilnehmerzahl ging zu Redaktionsschluss schon gegen 200, näherte sich damit dem Topwert der Premiere von 250 Läufern an. „Wir sind sehr zufrieden, besonders in den letzten Tagen sind die Zahlen gut gestiegen“, sagt Bernhard Bock, Obmann des LT Gmünd. „Wie es jetzt ausschaut, dürfte auch das Wetter schön werden. Somit steht einer coolen Veranstaltung nichts mehr im Weg.“

Gelaufen wird nicht auf Zeit, sondern auf Distanz. Wer in 45 Minuten die meisten Runden abspult, hat gewonnen. „Das hat sich sehr bewährt“, sagt Bock. „Beim ersten Lauf kam dadurch viel Spannung rein, als die Uhr den 45 Minuten entgegen gegangen ist.“ Wer das Ziel bei 44:59min überschreitet, darf noch eine Runde laufen, bei 45:00 ist Schluss.

Die 1,4km lange Runde ist dieselbe wie 2019: Aus dem Zelt bei Start und Ziel auf dem Stadtplatz raus geht‘s für die Läufer durch die Kirchengasse und dann den halben Schlossberg rauf, ehe es rechts in einen Hinterhof geht, von wo aus die Läufer in den Schlosspark kommen. Am Schloss vorbei geht‘s wieder zurück auf den Stadtplatz.

Rund um den Lauf werden im sommerlichen Ambiente am Stadtplatz wieder einige Dinge geboten. Die Gastronomiebetriebe sorgen für die Bewirtung. Dazu gibt‘s wieder das Festzelt, wo nach dem Lauf die Moonlight-Party mit Livemusik von „Rosi & Hansi“ steigt. Auch die Laufstrecke führt wieder durchs Zelt.