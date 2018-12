Keine zwei Wochen mehr, dann biegt das Jahr 2018 auf die Zielgerade ein. Und diese Zielgerade werden auch heuer wieder viele Menschen laufend bewältigen. Beim 8. Werbeprofi-Silvesterlauf des LT Gmünd durch die Gmünder Altstadt.

Im Vorjahr brach die siebente Auflage alle Rekorde. Mit erstmals über 900 aktiven Teilnehmern in drei Bewerben, noch einmal so vielen Besuchern beim Prachtwetter in der Altstadt und als Draufgabe einem neuen Streckenrekord war das Highlight zum Jahresabschluss auch erneut die größte Laufveranstaltung des Landes.

Das brachte die Anmeldung an ihre Grenzen. Die 808 mit Zeitnehmungs-Transpondern ausgestatteten Startnummern wurden schon im Vorfeld aufgrund der vielen Anmeldungen auf 850 aufgestockt – und reichten trotzdem nicht. Mehr als 50 Teilnehmer absolvierten den 1,3km langen Kurs beim Avia-Kinderlauf, die 2,6km des Hopferl-Genuss-Hobbylaufs bzw. den Werbeprofi-Hauptlauf über 6,5km auf Einladung des LT Gmünd kostenlos – ohne Anmeldung und ohne Eintrag in die Ergebnisliste.

NaturFitness will 300 Gruppenstarter stellen

Heuer haben die Veranstalter vorgesorgt. 1.000 Startnummern sind aufgelegt. „Mehr geht dann aber nicht mehr, da stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock, der sich jetzt schon wieder über fast 350 Online-Voranmeldungen freuen kann (noch bis 28. Dezember möglich, ab dann am 30. und 31. Dezember vor Ort).

Die größten Gruppen stellen aktuell Leyrer+Graf und NaturFitness, das im Vorjahr mit 183 Startern alle Rekorde sprengte und deren Initiator Reinhard Preißinger heuer die 300er-Grenze knacken will. „Menschen in Bewegung zu bringen ist meine Berufung und der Silvesterlauf bietet eine Super-Möglichkeit, auch Neueinsteiger für Bewegung zu begeistern“, sagt der Langegger. „Uns geht es nicht um Bestzeiten, sondern ums Dabeisein, die Freude an der gemeinsamen Bewegung.“

Quasi genau das Motto, das der LT Gmünd seit Beginn für den Silvesterlauf ausgibt. Dementsprechend froh und gleichermaßen beeindruckt ist Bock über Preißingers Pläne: „Es freut uns sehr, wenn er so viele Menschen dazu bringt, am Silvesterlauf teilzunehmen.“

Der LT Gmünd ist jedenfalls gerüstet. „Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Am Samstag steht noch der Crosslauf in Schrems auf dem Programm und ab dann liegt der Fokus klar auf Silvester“, sagt Bock. Man muss nur mehr auf schönes Wetter hoffen. Kommt das, dann wackelt wohl der nächste Rekord.