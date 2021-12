Absage: Auch heuer kein Silvesterlauf in Gmünd

Jetzt ist es Gewissheit: Auch heuer wird es keinen Werbeprofi-Silvesterlauf in Gmünd geben. Die Regierungs-Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch brachte zwar eine Reihe an Lockerungen, für eine Durchführung des Waldviertler Lauf-Highlights mit jährlich 1.000 Startern und unzähligen Zuschauern waren diese jedoch zu wenig. "Mit 300 Leuten im Außenbereich und 25 im Innenbereich ist das einfach nicht machbar", erklärte Bernhard Bock, Obmann von Veranstalterklub LT Gmünd. "Darum haben wir uns schweren Herzens neuerlich zur Absage entschieden."

Das weitgehende Ende des Lockdowns für gegen Covid-19 geimpfte bzw. davon genesene Personen ab 12. Dezember bringt zwar wieder einige Möglichkeiten, Sportveranstaltungen durchzuziehen - nicht jedoch in der Größenordnung des Gmünder Silvesterlaufs. Neben dem zu erbringenden 2G-Nachweis (von dem der LT Gmünd schon vor Wochen ausging und gewappnet gewesen wäre) gelten zusätzliche Regelungen für Zusammenkünfte: So dürften ohne zugewiesene Sitzplätze im Außenbereich höchstens 300 Menschen treffen, im Innenbereich nur 25.

Die traditionelle, stimmungsvolle Siegerehrung im Palmenhaus wäre unter diesen Bedingungen nicht möglich gewesen. Auch der Lauf selbst hätte auf ein Minimalprogramm mit einem Bruchteil der sonst üblichen Starter, wahrscheinlich ohne Zuschauer, zusammengestutzt werden müssen. "Das ist der Silvesterlauf einfach nicht. Dort sollen Spaß und Freude am Laufen im Mittelpunkt stehen, die Menschen eine schöne Zeit vor dem Jahreswechsel verbringen", betont Bock. "Den Lauf mit starken Einschränkungen und dann natürlich bedrückender Stimmung vor Ort durchzudrücken, das hat keinen Sinn."

Gewinnspiel wird verschoben

Die zehnte Auflage des Silvesterlaufs wird für den LT Gmünd damit langsam zur Geduldprobe. Nachdem die Absage im Vorjahr lange absehbar war, war heuer die Hoffnung auf die Durchführung bis noch vor wenigen Wochen sehr groß. "Leider! Aber die Jubiläumsausgabe soll auch kein Notprogramm haben. Dann eben nächstes Jahr wieder", sagt Bock. Das für den Jubiläumslauf unter den ersten 200 angemeldeten Hauptläufern ausgeschriebene Gewinnspiel für eine Laufreise nach Lissabon wurde verschoben, werde, so Bock, bei der nächsten Möglichkeit nachgeholt.