„Es wird schwer“, sagte Stefan Apfelthaler schon im Zielraum beim Schremser Crosslauf Ende Dezember auf die Frage, ob er jetzt auf den Grand Slam bei der Waldviertler Crosslaufserie losgehen würde. Bei der ersten Station im neuen Jahr zeigte sich gleich, was der Heidenreichsteiner damit gemeint hat.

Alexander Leutgeb rückte dem Fünffachsieger in Schwarzenau nämlich gehörig nahe. Die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die gesamte Renndistanz. Selbst der Zielsprint brachte keine Entscheidung. Der Zwettler und Apfelthaler überquerten die Ziellinie exakt zur gleichen Zeit und teilten sich den Sieg (30:57min).

In der Wiege des Waldviertler Crosscups wurde den insgesamt 48 Startern im Hauptlauf heuer alles abverlangt. Einerseits musste die Strecke wegen eines durch Holzfällarbeiten unbrauchbar gewordenen Waldweges etwas adaptiert werden, wodurch statt der geplanten 7,2km 7,55km zu bewältigen waren.

Cupwertung bei Frauen geht an Irmi Kubicka

Vor allem aber war nach vielen schneelosen Jahren der Untergrund um den Brühlteich heuer wieder einmal weiß – teils hartgefroren, teils knöcheltief. Ohne Spikes wurde es schwer.

Die schwierigen Bedingungen zerrissen das Feld auch ziemlich. Mit dem Siegerduo konnten nur der drittplatzierte Andreas Fichtenbauer aus Schrems (31:25) und der Langschlager Reinhard Helmreich (31:59) einigermaßen mithalten. Dahinter klaffte eine Lücke von fast eineinhalb Minuten.

Eine klare Angelegenheit war‘s hingegen bei den Frauen. Irmi Kubicka distanzierte Barbara Grabner auf über zwei Minuten, finishte in 34:43min. Rang drei holte Anna Reinthaler (37:43).

Die Oberösterreicherin Kubicka holte den vierten Sieg im vierten Antreten im laufenden Crosscup und steht damit als Gesamtsiegerin fest. Stefan Apfelthaler fixierte den Cupsieg ja bereits in Zwettl. Beim Crossfinale in Echsenbach am 16. Februar geht‘s also nur mehr um die übrigen Podestplätze.