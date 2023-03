Apfelthaler mit starker Leistung noch aufs Crosscup-Stockerl

Werbung

Gerade rechtzeitig flaute der Sturm am Samstagnachmittag ab. So konnte der „Crosstag“ rund um die Maissauer Amethystwelt bei zwar winterlichen Temperaturen, aber gefahrlos über die Bühne gebracht werden – erstmals fanden Crossduathlon (siehe linke Seite) und Crosslauf in einem Aufwasch statt. Letzteres markierte den Finalbewerb der Waldviertler Crosslaufserie.

Ein Finalbewerb, vor dem die großen Entscheidungen schon gefallen waren. Denn Ruth Silberbauer und Martin Hofbauer standen längst als Gesamtsieger fest. Beide kramten zum Abschluss noch einmal ihre besten Leistungen hervor, siegten souverän.

Stockerl-Duell bei Damen ging an Regina Stangl

Hinter Hofbauer, der die durchaus hügelige 7km-Strecke über Wald, Wiese und Schotter in 23.57 Minuten bewältigte holte der Langenloiser Philipp Gintenstorfer beim ersten Cross-cup-Auftritt den zweiten Rang (24:36). Mit etwas Respektabstand finishte der LT-Gmünder Stefan Apfelthaler in 25:48, der mit dem vierten Cross-Zieleinlauf den zweiten Gesamtrang in der Serie fixierte. Gesamtdritter Daniel Hable war in Maissau nicht am Start.

Ruth Silberbauer absolvierte die Strecke in 30:04, gewann mit über eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Zwickl-Zwettlerin Regina Stangl, die Marketa Hengstberger (ULC Horn) klar distanzierte und sich damit auch im Duell um den dritten Gesamtrang durchsetzte. Als Gesamtzweite war Denise Mürwald schon im Vorfeld festgestanden, sie war in Maissau nicht dabei.