Nach Florenz im Vorjahr führte der traditionelle Saisonabschluss-Bewerb den LT Gmünd heuer zum Drei-Länder-Marathon, der von der Bodensee-Insel von Lindau nach Bregenz (Vorarlberg) führt. Die Strecke führt durch alle drei an den Bodensee angrenzenden Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„Wir waren zum ersten Mal dort, das ist ein wunderschöner Marathon“, sagt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock, der die 22-köpfige Gruppe anführte. „Wir sind mit dem Zug angereist, hatten unser Quartier gleich beim Start. Ein toller Ausflug.“ Während der Großteil der Läufer auf einen stimmungsvollen Bewerb im Viertelmarathon setzte, wollten es einige um den Bodensee aber auch wissen.

Diesner-Wais im Marathon W50-Zweite

Im Marathon gab’s gleich zwei neue Bestzeiten: Manuel Feiler mit 3:36.48 und Armin Kollenz mit 3:44.29 unterboten ihre Personal Bests. Auch Robert Strondl knackte die Vier-Stunden-Marke (3:59). Bernhard Bock und Martina Diesner-Wais nutzten den Marathon zur Vorbereitung auf den Wien-Rundumadum-Ultralauf am 3. November, finishten in 3:55, was der ausdauernden Abgeordneten W50-Rang zwei einbrachte.

Einen neuen persönlichen Rekord gab‘s auch im Halbmarathon, Roman Wunsch schraubte diesen auf 1:40.13 herunter. Thomas Schindler (1:44) und Neo-LT-Gmünder Hannes Kranner (1:49) gaben sich ebenfalls die 21,1km. Die Familie Leidenfrost war mit Nicoletta (1:42), Marianne und Michael (beide 2:00) geschlossen dabei. „Alle waren super-zufrieden“, fasste Bock zusammen.