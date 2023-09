Crosscup heuer ohne Station im Bezirk Gmünd

Mit dem Weinstadtlauf in Langenlois ging vorige Woche mit dem Waldviertler Laufcup die Straßenlauf-Saison in der Region zu Ende. Jene der Crossläufe scharrt bereits in den Startlöchern. Der LC Waldviertel veröffentlichte mittlerweile die ersten Termine zur Waldviertler Crosslauf-Serie. Auffällig dabei: Im Bezirk Gmünd gibt es diesmal keinen Lauf.

Gerade die Crossläufe in der Gmünder Blockheide oder durch den Schremser Naturpark, wo Anfang dieses Jahres im Frühjahrssturm Martin Hofbauer triumphierte, zählen zu den Crosscup-Klassikern. Veranstalter LT Gmünd entschied sich aber zu einer Pause. „Es hat keinen speziellen Grund. Wir waren jetzt lange im Crosscup dabei, möchten einmal Pause machen“, erklärt Obmann Bernhard Bock.

Die Wettkampfserie wird damit heuer nur in zwei Waldviertler Bezirken abgehalten - Horn und Zwettl, dazu kommt Hollabrunn mit Maissau am 2. Dezember. Der erste Bewerb steigt am Horner Kuhberg am 25. November. Die Crossläufe im Zwettltal (6. Dezember) und in Echsenbach (16. Dezember) sind ebenfalls bereits fixiert.

Insgesamt werden sechs Bewerbe anvisiert. Schwarzenau und Geras sollen Anfang 2024 über die Bühne gehen, die Termine sind noch offen.