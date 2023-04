Die Waldviertler beim Linz-Marathon

Werbung

Die Waldviertler Abordnungen in der oberösterreichischen Hauptstadt waren schon einmal größer. Ein paar heimische Läufer fanden sich dennoch am Sonntag beim 21. Linz-Marathon ein.

Einer von ihnen war wieder Reinhard Poppinger. Der Obmann des SC Zwickl Zwettl hat noch keinen Marathon in der Stahlstadt verpasst, absolvierte. Er absolvierte die Halbdistanz mit der Startnummer 5555, finishte die 21,1km in 2:09 Stunden.

Ebenfalls im Halbmarathon am Start war sein Klubkollege Leopold Kolm (1:46; M65-Fünfter), dazu Rene Fürst (1:28), Manuela Allram (1:48) und Iris Müller (2:05) vom LT Gmünd sowie Benjamin Widhalm vom LTU Waidhofen (1:37).

Die schnellsten im Halbmarathon waren Timo Hinterndorfer (1:04) und Vanessa Wilson (1:17). Über die volle Distanz gab es sogar einen neuen Streckenrekord. Den stellte die Kenianerin Teclah Chebet mit 2:27.18 auf. Mit ihr maß sich keine Waldviertlerin.

Bei den Männern, wo der Deutsche Simon Boch in 2:09 gewann, waren zwei Waldviertler am Start. Der Zwickl-Zwettler Klaus Enengl holte sich sogar den Sieg in der M60-Altersklasse, finishte in starken 3:17! Der LTU-Waidhofner Mario Moldaschl absolvierte die 42,2km in 3:38.