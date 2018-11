„Nicht auszuschließen, dass ich noch einen laufe“, sagte Martina Diesner-Wais im Vorjahr, kurz nachdem die Ehrenpräsidentin des LT Gmünd beim Ultralauf in Biel (Schweiz) erstmals die 100km-Grenze geknackt hatte. Ein Jahr später setzte die Nationalratsabgeordnete den nächsten Meilenstein ihrer Ultralauf-Karriere und finishte den „Wien rundumadum“-Lauf, der 130km um die Bundeshauptstadt führt.

„Das ist ihr souverän gelungen“, gab‘s Lob von LT-Gmünd-Obmann und Ultralauf-Routinier Bernhard Bock, der auch in Wien schon am Start war und die Novizin dabei unterstützte, sich ihren Traum, Wien zu umrunden, zu erfüllen. Ebenfalls unterstützend dabei war der Steirer Johannes Würger, den sie beim Berliner Mauerlauf kennengelernt haben. „Es ging alles total problemlos, das Tempo war sehr gut“, so Bock.

Eine Abordnungdes LT Gmünd unterstützte mit zusätzlichen Labestationen am Streckenrand. | privat

Zeitweise zu hoch. „In der Lobau nach etwa 80km wurde sie so schnell, dass wir sie etwas bremsen mussten. Es waren ja noch 50km zu laufen“, so Bock. „Da hat Johannes geschmunzelt, dass nicht wir sie, sondern sie uns ins Ziel bringen wird.“

Diesner-Wais wurde nicht nur von ihren Begleitern „getragen“, sondern auch von Schönheit der Stadt angetrieben. „Wien zu umrunden, hatte wegen meiner Arbeit im Parlament ja schon einen besonderen Reiz für mich. Aber ich war überrascht, wie schön und grün Wien ist, es gibt total schöne Naherholungsgebiete. In der Lobau zum Beispiel war ich davor noch nie“, schildert die Abgeordnete. Dass Bock sie dort einbremste, zahlte sich indes aus. So kam Diesner-Wais problemlos in 17:41h ins Ziel – als eine von nur 13 Frauen.

Übrigens finishte auch der Waidhofner Hans-Jürgen Fanter die Langdistanz (16:18h). Auf der „Halben G’schicht“ über 61km war die Zwettlerin Rosa Kainz in 5:58h sogar zweitschnellste Frau.