Nach einem Jahr Pause präsentierte sich die Blockheide am Samstag beim Gmünder Crosslauf den 53 Startern zwar kalt, aber nicht winterlich.

Bei auftauenden und damit gatschigen Bodenverhältnissen bildete sich schnell ein Führungsgrüppchen um den Heidenreichsteiner Stefan Apfelthaler, den Schweiggerser Markus Dirlinger und den Tiroler Daniel Peer – die große Unbekannte, die dem Lauf seinen Stempel aufdrücken sollte. „Ich hab auf der ersten Runde schon viel Kraft gebraucht, um mit ihm mithalten zu können“, schildert Apfelthaler, der ab Kilometer drei abreißen lassen musste. Jetzt lief Peer (Bahnrekord: 14:25min über 5km) einsam dem Sieg entgegen. Er finishte die 6km in 19:12min, eine gute Minute vor Apfelthaler, weitere 42 Sekunden später lief der Dritte Dirlinger ein.

In der Frauenwertung meldete sich Christina Kastner zurück und holte sich nach Rang drei in Zwettl und Pause in Geras den dritten Sieg in der heurigen Crosslaufserie. In 24:07min distanzierte sie Barbara Grabner um mehr als eine Minute. Rang drei ging an Klubkollegin Renate Ecker. Die beste Gmünderin landete mit Corinna Hochstöger knapp neben dem Podest.

Außenseiterchancen für Stefan Apfelthaler

Für Kastner gab‘s doppelten Grund zur Freude: Der Frauen-Gesamtsieg der heurigen Crosslaufserie ist der Zwettlerin nicht mehr zu nehmen.

Die Crosslaufserie macht jetzt eine Woche Pause, ehe in Schwarzenau und Echsenbach das Grande Finale steigt. Eingermaßen spannend wird‘s nur mehr bei den Männern: Aber da müsste Stefan Apfelthaler beide Läufe gewinnen – dass sich der Kremser Gesamtführende Martin Hofbauer nach seinen Siegen in Sallingstadt, Horn und Zwettl nicht noch ein viertes Ergebnis holt (die besten vier Läufe bilden das Gesamtergebnis), darf wohl bezweifelt werden.