Gmünder Silvesterlauf: Laufend ins neue Jahr?

Dem Werbeprofi Silvesterlauf in Gmünd droht neuerlich die Absage. Noch will Veranstalter LT Gmünd nicht dem Kremser Vorbild folgen – dort wurde der Lauf zum Jahreswechsel bereits vorige Woche abgesagt –, verweist Laufteam-Obmann Bernhard Bock auf die Politik: „Wir warten die Entscheidung der Expertenrunde ab.“

Diese steht am Mittwoch für die Bundesregierung auf dem Programm und entscheidet über etwaige Öffnungsschritte nach dem Lockdown ab 13. Dezember. „Entscheidend ist für uns, ob Veranstaltungen überhaupt erlaubt werden beziehungsweise in welcher Form sie durchgeführt werden dürfen“, erklärt Bock. „Dann käme es auch darauf an, ob und mit welchen Einschränkungen die Bezirkshauptmannschaft den Lauf bewilligen würde.“

Immerhin, einen Hoffnungsschimmer gibt es noch, die Jubiläumsausgabe im zweiten Anlauf über die Bühne zu bringen. Der könnte aber bald verglimmt sein.