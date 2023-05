Hofbauer siegt in Reingers

Zum Auftakt des Waldviertler Laufcups in Maissau pausierte Cup-Titelverteidiger Martin Hofbauer noch, nun ist er aber wieder der große Dominator: Nach Sieg und Streckenrekord in Horn, war er auch beim „Friedenslauf“ in Reingers eine Klasse für sich. Der 49-jährige Rehberger finishte die 7,6km in 25:02 Minuten und verwies den zweitplatzierten Heidenreichsteiner Stefan Apfelthaler um satte 1:38 Minuten. Mit weiteren 30 Sekunden Rückstand komplettierte der Oberösterreicher Tobias Kugler das Siegerpodium.

Dabei zertrümmerte Hofbauer seinen eigenen Streckenrekord aus dem Vorjahr förmlich – er war gleich um 2:16 Minuten schneller! „Als Titelverteidiger meinen Sieg zu verteidigen bedeutet mir sehr viel. Dass ich schneller als voriges Jahr sein würde, hatte ich gehofft bzw. eigentlich erwartet. Dass ich letztendlich aber um so viel schneller als letztes Jahr und so deutlich unter dem Streckenrekord war, überrascht mich schon ein wenig – vor allem weil's auch sehr warm war.“

Führender strebt eine Vorentscheidung an

Jetzt gilt der Rehberger natürlich als großer Favorit auf den Gesamtsieg. Schon am Sonntag steht in Rastenfeld der „Ottensteiner Seelauf“ am Programm. „Jetzt heißt es gut erholen. Dort könnte bereits eine kleine Vorentscheidung in der Gesamtwertung fallen“, weiß Hofbauer.

Denn die besten vier der insgesamt sieben Läufe werden gewertet. Für Hofbauer wäre es dann der bereits dritte Erfolg. Maissau-Sieger und Horn-Zweiter Philipp Gintenstorfer stand in Reingers nicht am Start.

Bei den Frauen fehlte mit Ruth Silberbauer die Titelverteidigerin und bisherige Cup-Dominatorin. In ihrer Abwesenheit feierte die Martinsbergerin Sabrina Mayerhofer ihren ersten Sieg beim Waldviertel-Cup. Das Podest komplettierten Regina Stangl (Zwickl Zwettl) und die Heidenreichsteinerin Sonja Gabler (LT Gmünd).