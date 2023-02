Hofbauer und Doppler dominierten in Schrems, Crosscup-Gesamtsieger fix

Werbung

Sieht man vom starken Wind ab, herrschten am Samstagnachmittag eigentlich perfekte Bedingungen für einen Crosslauf. Anspruchsvolle Strecke durch den Naturpark, nicht zu kalte Temperaturen, dazu ein Mix aus verschiedenen Untergründen von trocken bis gatschig. Dennoch bekam man direkt vor dem Start noch locker einen Parkplatz vor dem Unterwasserreich in Schrems. Dort startete der Crosslauf an der Himmelsleiter vorbei und durch den Naturpark, der erstmals nach fünf Jahren wieder ausgetragen wurde. Dass bei diesem Comeback 20 Nachwuchsläufer am Start waren, ist beachtlich, im Hauptbewerb waren allerdings nur 30 Läufer mit dabei - ein überraschender Negativ-Rekord in der heurigen Waldviertler Crosslauf-Serie.

Den guten Leistungen tat dies allerdings keinen Abbruch. Einmal mehr nicht zu biegen war Martin Hofbauer, der sich von Start weg an die Spitze setzte und bald ein einsames Rennen lief. Er finishte die 6,6km lange Runde in 20:37 Minuten, mit fast zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Daniel Hable. "Ich bin sehr gut weggekommen, habe mich super gefühlt. Ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich nur mehr mich selbst als Gegner", fasste Hofbauer zusammen. "Die Strecke war anspruchsvoll, aber schön, mit vielen Wurzeln, teils gatschig. Ein richtiger Crosslauf. Nur der Wind war heftig - vor allem auf dem letzten Stück vor dem Ziel."

Der 48-jährige Kremser feierte in Schrems seinen vierten Tagessieg im laufenden Crosscup, sicherte sich damit auch schon ein Rennen vor Schluss den Gesamtsieg. "Ich freue mich sehr, den Tagessieg gefeiert zu haben, den Gesamtsieg fixiert zu haben. Man weiß ja nie, was passiert, drum bin ich froh, alles in der Tasche zu haben", sagte Hofbauer. "Ich bin gern hier im Waldviertel, hier hat der Laufsport noch einen viel höheren Stellenwert. Es ist wirklich eine Prestigesache, die Crosslauf-Serie zu gewinnen."

Doppler-Sieg und Heim-Podium bei den Frauen

Hinter Daniel Hable sah es eigentlich lange so aus, als könnte Rene Allram einen Podestplatz für den Veranstalterklub LT Gmünd holen. Er musste sich aber letztlich dem Zwickl-Zwettler Michael Gaubitzer beugen, der ihm letztlich noch fast eine halbe Minute aufbrannte, nach exakt 23 Minuten die Ziellinie überquerte. Auch Allram machte der Wind ziemlich zu schaffen: "Auf dem letzten Streckenabschnitt hattest du das Gefühl, du stehst. Da ist überhaupt nichts weitergegangen." Nach seinem Zieleinlauf machte sich der Viertplatzierte übrigens mit einer Vogelmaske ("Ist ja doch irgendwie Fasching!") gleich noch einmal auf die Strecke und feuerte die restlichen Läufer an.

Der schnellsten Frau, Ruth Doppler, konnte er damit keinen Motivationsschub mehr verpassen. Die kam nämlich ins Ziel, als sich Allram noch maskierte. Die Buchbergerin, die bereits seit Schwarzenau als Crosscup-Siegerin feststeht, war auch in Schrems einmal mehr eine Klasse für sich. Sie setzte sich von Beginn weg an die Spitze, gewann letztlich mit einer Zeit von 24:17 Minuten - dreieinhalb Minuten vor der zweitplatzierten Denise Mürwald, die dem LT Gmünd doch einen Podiumsplatz einbrachte. Rang drei ging an die LTU-Waidhofnerin Marion Kandler (30:26min).

Hier geht's zu den Ergebnissen: https://lcwaldviertel.com/wp-content/uploads/2023/02/Ergebnisliste-Crosslauf-Schrems-pdf.pdf