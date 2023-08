Klare Siege für Hofbauer und Grabner beim Gmünder Moonlightrun

Laufen in einer lauen Sommernacht - so bewirbt der LT Gmünd stets seinen Gmünder Werbeprofi Moonlightrun durch die Altstadt. Auch bei der dritten Auflage wurde der im Waldviertel einzigartige Nachtlauf wieder seinem Anspruch gerecht. 221 Läufer waren am Freitagabend dabei, davon 153 im Hauptlauf. „Ein voller Erfolg“, freute sich LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock schon während des Hauptlaufs.

Neue Strecke sorgte für neue Rekorde

Dieser wartete wieder mit dem bekannten Modus auf: Statt auf Zeit geht's in Gmünd auf Distanz. Die Uhr im Hauptlauf läuft von 45 Minuten herunter. Wer in dieser Zeit die meisten Runden schafft, der hat gewonnen.

Der Rekordhalter aus dem Vorjahr, der Langenloiser Philipp Gintenstorfer, der als erster zehn Runden geschafft hat, war diesmal nicht dabei. So konnte er seine Bestmarke nicht verteidigen, denn dass diese diesmal in Gefahr geraten werden könnte, war schon vor dem Start klar. Da die Strecke aufgrund des Basketball-Events am Samstag abgeändert wurde, ging es diesmal etwas schneller durch die Altstadt. Vom Start auf dem Stadtplatz ging es in die Kirchengasse, führte von dort aber beim Kino vorbei über den Schlossberg und dann von vorne in den Schlosspark, diesen verließen die Läufer dann beim Palmenhaus und kamen über die Bahnhofstraße auf den Stadtplatz retour.

Grabner als einzige mit zehn Runden

Vom Start weg setzten sich Martin Hofbauer und Stefan Apfelthaler an die Spitze, spulten in hohem Tempo ihre Runden ab. Als die Minuten beim 45-Minuten-Countdown purzelten, zeigte sich, warum Hofbauer heuer schon vorzeitig als Gesamtsieger des Waldviertel-Cups feststeht. Der Rehberger hielt das Tempo hoch, lief einen Schnitt von 4:21 Minuten pro Runde. Der LT-Gmünder Apfelthaler, der ihm zu Beginn an den Fersen hing, musste zunehmend abreißen lassen, blieb mit einem 4:32er-Schnitt dennoch stark. Sieger Hofbauer und Apfelthaler knackten beide die Elf-Runden-Marke. Rang drei ging an Lukas Maukner mit zehn Runden. Insgesamt schafften diesmal elf Läufer die zehn Runden.

Bei den Damen drückte wieder Sophie Grabner dem Moonlightrun ihren Stempel auf. Die für den LT Gmünd laufende Retzerin knackte als einzige Frau die zehn Runden (4:40min/Runde), wiederholte souverän ihren Vorjahressieg. Sie distanzierte damit Waldviertel-Cup-Dominatorin Ruth Silberbauer und die Zwickl-Zwettlerin Anna Holzmann, die beide neun Runden absolvierten, klar.

Damit ist der erste Part des Sport-Wochenendes auf dem Gmünder Stadtplatz mit einem vollen Erfolg über die Bühne gegangen. Am Samstag sind die Basketballer an der Reihe beim internationalen Turnier „Ballin' at the Border“ des UBBC Gmünd im Rahmen der „3x3 Austria Tour“. Dort gibt's ab 12.30 Uhr bis in die Abendstunden Spitzenbasketball mit Blick auf das Alte Rathaus. Mehr Infos dazu gibt's hier!