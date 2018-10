Moderator Kurt Lobenschuss betonte im Rahmen der Siegerehrung am Samstag beim Herrenseelauf (siehe auch Seiten 58 & 59) einige Male in Richtung der Hauptorganisatoren Herbert Stadlmann und Rudi Cerny, dass es „hoffentlich auch eine 30. Auflage des Waldviertel-Cups geben wird“. Das Duo ließ sich zwischen dem Pokaleverteilen keine Antwort entlocken.

Naturparkwechsel. Statt der Blockheide gibt‘s diesmal wieder Crosslauf-Action in Schrems rund um die Himmelsleiter. | Köpf, privat

Michael Schiffer, Obmann des Ausrichterklubs LC Waldviertel, wurde im NÖN-Gespräch am Sonntag deutlicher. Das Gerücht, das sich zuletzt hartnäckig hielt und das auch dem Geraser nicht verborgen blieb, konnte er zwar nicht völlig entkräften, „die Zeichen stehen aber stark auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr“, betonte Schiffer. Nachsatz: „Dank W.E.B haben wir auch einen sehr starken Sponsor an unserer Seite.“

Der Waldviertel-Cup verliert kommendes Jahr mit dem Waidhofner Stadtlauf ein echtes Aushängeschild. „Was die Kinderbewerbe und den Benefiz-Hobbylauf betrifft, war er ein Herzstück“, so Schiffer. „Bei den Erwachsenen war der Waidhofner Lauf ein Lauf wie jeder andere auch. Es wird daher auch ohne Waidhofen weitergehen.“

Schrems wieder im Crosslauf-Kalender

Stichwort „weitergehen“: Nach dem Waldviertel-Cup ist vor der Crosslaufserie. Diese beginnt am 3. November in Waidhofen. Nach zwei Jahren Pause wird, traditionell vom FIT Freizeitzentrum weg, in der Thaya-stadt gelaufen. Insgesamt umfasst die Serie auch heuer wieder sieben Stationen.

Erstmals seit 1999 nicht im Laufkalender ist die Blockheide. Der Gmünder Crosslauf bot im Jänner stets eine herausfordernde, aber auch malerische Strecke durch den Naturpark – stellte die Veranstalter vom LT Gmünd aber auch vor einen großen Aufwand. „Die Parkplatzsituation macht es nicht einfach, man muss relativ weit gehen“, nennt LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock einen der Gründe. „Wir wollten aber grundsätzlich einmal etwas Neues ausprobieren. Ich denke, Schrems kann eine gute Alternative werden.“

Beim Unterwasserreich und um die Himmelsleiter, wo bereits in den Jahren 2011, 2012 und 2014 gelaufen wurde, gibt’s am 22. Dezember nämlich eine Art Weihnachtscrosslauf im Naturpark.