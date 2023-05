Waldviertler beim „Wings for Life“-Run

Der „Wings for Life“-Run fand am Sonntag statt. Dabei liefen wieder zehntausende Menschen weltweit zugunsten der Rückenmarksforschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen. Auch aus dem Waldviertel waren wieder viele Läufer am Start. Unter anderem die Heidenreichsteiner Corinna und Stefan Apfelthaler in Wien. Corinna spulte 13.67km ab, ehe sie vom Catcher Car eingeholt wurde. Stefan lief 47,66km – mit einer Marathonzeit von 2:54std. Auch der Zwettler Alexander Leutgeb knackte die Marathon-Marke mit 45,52km.