Zurück am Berg: Lauf-Legende Alois Redl will's noch einmal wissen

Alois Redl weiß immer, einen zu überraschen. Gerade als es nach unzähligen Verletzungspausen über die Jahre so ruhig um das frühere Waldviertler Lauf-Aushängeschild geworden war, dass sich viele Gedanken darüber machten, was denn eigentlich aus dem einstigen Berglauf-Staatsmeister geworden ist, da meldete sich der Gmünder zurück. Und das natürlich in seiner Lieblingsdisziplin, dem Berglauf.

Drei davon hat Redl mittlerweile schon wieder in den Beinen. Am Sonntag war er beim Lauf ums Loosdorfer Gipfelkreuz von seinem Laufclub ASK Loosdorf in 24:33 Minuten der schnellste M50-Läufer, holte Gesamtrang drei. In der Woche davor lachte er beim Prochenberg-Lauf in Ybbsitz als Dritter schon erstmals wieder vom Stockerl. Darauf kommt's dem 51-Jährigen aber (noch) gar nicht an. „Das sind alles Aufbau-Läufe“, sagt Redl. „Aber ich bin zufrieden wie es derzeit läuft.“

Nur radfahren funktionierte über längere Zeit

Er kennt nämlich auch die Schattenseiten des Sports, hat eine lange Verletzungsodyssee hinter sich. Bald fünf Jahre konnte er keinen Lauf-Wettkampf mehr bestreiten, musste wegen Schmerzen das Training immer wieder beenden. „Ich habe es immer wieder probiert, aber nach spätestens zwei Wochen musste ich schmerzbedingt wieder mit dem Laufen aufhören. Es ging einfach nicht“, erzählt Redl. Das Sport-Pensum beschränkte sich auf Radfahren. Meist im Spaziertempo, wie er sagt. Aber auch gerne einmal schneller: Im Vorjahr bestritt er etwa das 600km lange Race Around Niederösterreich im Dreier-Team.

Immer wieder lockte ihn zwischendurch seine große Passion dann aber doch wieder. Und jetzt kann er dem Laufen erstmals seit fast fünf Jahren wieder über längere Zeit nachgehen. Seit mehr als sechs Wochen ist Alois Redl wieder im Training. Schmerzfrei. „Endlich wieder laufen zu können, taugt mir. Aber von früheren Zeiten bin ich noch weit weg. Beim Trainingspensum bin ich derzeit etwa bei einem Drittel im Vergleich zu früher“, erklärt er. „Mit dem Radfahren habe ich mich zwar fit gehalten, aber laufen ist dann doch wieder etwas ganz anderes. Ich musste bei Null beginnen. Von der Geschwindigkeit fehlt noch einiges.“

Beim 25. Martinilauf wieder am Start?

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre lehrten ihn auch, nicht allzu weit vorauszuplanen. „Wenn es der Körper zulässt, will ich natürlich wieder mehr einsteigen. Aber ich weiß eben auch, dass es auch schnell wieder vorbei sein kann“, sagt Redl. Ein großes Ziel hätte er dann aber doch für heuer vor seinen Augen: den den Gmünder Silvesterlauf, den er in seiner Heimatstadt einst über Jahre dominiert hat. Bis dahin will er vielleicht auch ein paar kleinere Läufe in der Region mitnehmen. „Die Bergläufe sind jetzt weitgehend vorbei, aber vielleicht starte ich bei dem einen oder anderen Crosslauf. Außerdem überlege ich noch, am Samstag in Sallingstadt an den Start zu gehen.“

Der Sallingstädter Martinilauf hat für Redl eine besondere Bedeutung: Dort bestritt er nämlich einst mit 19 Jahren seinen allerersten Lauf überhaupt. 2016 stand er bei seinem 25-jährigen Laufjubiläum zum letzten Mal dort am Start. Jetzt feiert der Martinilauf am Samstag seine 25. Auflage - los geht's vom Feuerwehrhaus in Sallingstadt um 14 Uhr auf den 9,7km langen Hauptlauf und den 3,3km langen Hobbylauf. (Infos und Anmeldung: martinilauf.sallingstadt.net)