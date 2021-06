Lea Koppensteiner ist Basketballerin. Sie steht für so viele Jugendliche – Jugendliche, die seit nunmehr über einem Jahr ihre Sportart kaum oder gar nicht im Wettbewerb ausüben konnten und im oft abgespeckten und kontaktlosen Trainingsbetrieb auch nur mit unzähligen Unterbrechungen und monatelangen Durststrecken.

Mit der NÖN sprach das Nachwuchstalent des UBBC Gmünd darüber, wie es diese Situation handhabte, Schwierigkeiten und Ängste während einer Pandemie, vorübergehende Alternativen zum Hobby und seine noch junge Karriere.

Abruptes Saison-Ende. Wir schreiben den 25. Februar 2020, Corona hat Österreich erreicht. 14 Tage später werden die ersten Beschränkungen zur Eindämmung verkündet. Tags darauf wird nachgeschärft, beispielsweise auch die Schulen geschlossen. Am anstehenden Sonntag hätte die U19 des UBBC Gmünd ein Spiel bestritten, es dann aber präventiv abgesagt. Für das Team sollte es die letzte Aussicht auf ein Meisterschaftsspiel für lange Zeit bleiben.

Schwenk an den Anfang des Juni 2021: Zum ersten Mal seit November 2020 läuft die Gmünder U19 wieder in den Turnsaal des örtlichen Gymnasiums ein. „Zum Glück haben wir nicht alles verlernt“, schmunzelt Koppensteiner. Die Würfe, Lay-ups und die Koordination seien zwar noch ausbaufähig, doch überwog am vergangenen Freitag im Team die Freude über ein Stück „Normalität“.

Auch wenn diese schon bald wieder vorübergehend „enden“ wird, da die obligatorische Sommerpause ansteht. Im Herbst soll es dann aber endlich so weit sein, das erste Meisterschaftsspiel seit März 2020 stattfinden. Denn nach den Absagen der letzten Spiele der Saison 2019/20 lief die Spielzeit 2020/21 – anders als beispielsweise im Fußball – erst gar nicht an. Eine harte Zeit für die heute 17-Jährige: „Es war nicht so cool, weil man viele andere gesehen hat, die trotzdem ihren Sport ausüben durften. Aber ich finde, dass ich mich deshalb umso mehr darauf gefreut habe, wieder zu spielen.“ Neben Home-Workouts versuchte sich Koppensteiner auch zu Hause mit Basketball-Übungen fit zu halten: „Ich habe mit meiner Schwester Basketball auf der Straße auf einen Korb gespielt. Das ist nicht dasselbe, weil der Korb viel kleiner ist. Besonders habe ich Ballhandling und Dribblings trainiert.“

Ampel behinderte Re-Start. Gelegenheit zur Wiederaufnahme des Traningsbetriebs erhielten die jungen Basketballerinnen nach längerer Pause im Herbst 2020 – doch nicht nur Corona erschwerte ihnen damals die Kontinuität: Als die Corona-Ampel für den Gmünder Bezirk nämlich auf „Rot“ schaltete, wurde die Trainingsstätte im Gymnasium Gmünd gesperrt. Zuflucht fand die U19 in Weitra, im Turnsaal der Hauptschule.

Derartige Komplikationen sowie die langen Durststrecken gaben Koppensteiner, die mittlerweile auch immer wieder Bestandteil des UBBC-Frauenteams ist, aber zu keinem Punkt Anlass, übers Aufhören nachzudenken. Im Gegenteil, die Allrounderin, die sowohl als Center, Small Forward, Power Forward und Shooting Guard agieren kann, aber im Notfall auch als Point Guard aushilft – und damit praktisch alle Positionen beherrscht – brennt auf den endgültigen Wiederanpfiff. Die Angst vor erneuten coronabedingten Unterbrechungen bestehe aber nach wie vor. „Mit der Angst muss man jetzt gerade leben. Wenn ich jetzt in den Urlaub fahren will, dann gehe ich auch ein Risiko ein. Aber dieses Risiko ist kein Grund, gar nicht erst anzufangen“, gibt sich die 17-Jährige kämpferisch.

Mehr Zeit für die Schule. Während dieser legte sie auch erst vor wenigen Wochen ihre Reifeprüfung am Gymnasium Gmünd ab. War während dieser Zeit die Basketball-Abstinenz dann eher Vorteil oder Nachteil? „Beides“, betont sie. „Ein Vorteil war sicher, dass, wenn Matches gewesen wären, weniger Zeit zum Lernen dagewesen wäre. Andererseits hat der Ausgleich sehr gefehlt. Ich schalte beim Basketball einfach ab.“

Deshalb will sie auch nach dem Ende ihrer Schulkarriere weiterspielen. Bereits seit sie zwölf Jahre alt ist, ist sie beim UBBC aktiv und mittlerweile eben bereits regelmäßig auch im Erwachsenenbereich im Einsatz. „Highlights waren für mich alle Siege mit dem Team. Aber besonders natürlich der zweite Platz mit der U16 damals. Ein persönliches Highlight war für mich auch der Gewinn des Rene-Roubin-Pokals.“ Mit diesem Preis, der den Namen eines UBBC-Jahrhunderttalents trägt, das während der Saison 1993/94 bei einem Autounfall ums Leben kam, wird beim UBBC jährlich der beste Nachwuchsakteur ausgezeichnet und dessen Name auf den Pokal graviert. Ein Jahr darf ihn der Sportler dann behalten. Gerechnet hatte Koppensteiner damals mit der Auszeichnung nicht: „Das ist sehr überraschend gewesen.“

Was will das Nachwuchstalent eigentlich post Corona noch erreichen? „Ich wünsche mir, dass unser Team so erhalten bleibt und alle noch lange weiterspielen.“