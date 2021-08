Landesliga Ost

Die Schremser Beers prolongieren ihre Siegesserie, halten nun schon bei acht Erfolgen in Serie. Die jüngsten beiden gegen den direkten Konkurrenten Traiskirchen Grasshoppers II und die Vienna Bucks brachten die Granitstädter auf Rang eins der Landesliga Ost, was für die Play-offs die beste Ausgangslage schaffen würde. Darauf fehlt den Schremsern in der Schlussrunde nur mehr ein Sieg – Gegner sind dann nochmals die Grasshoppers II, aber auch Schlusslicht Graz Dirty Sox II.

BEERS - BUCKS 24:10.

Spiel eins gegen die Vienna Bucks war ein Pflichtsieg für die Beers, sind die Wiener doch deutlich hinter den Waldviertlern in der Tabelle angesiedelt. Allerdings starteten die Schremser schlecht in die Partie, viele Unsicherheiten in der Defensive brachten direkt Runs für die Bucks, zugleich stotterte die Offensive etwas. Dominik Bauer am Mound zeigte eine gute Leistung, wurde aber von der Defensive etwas hängen gelassen.

Nach drei Innings lautete der Zwischenstand 5:5 und damit knapper, als es den Beers lieb war. Doch mit Fortdauer des Spiels erwachten die Bats der Schremser, schlugen Hit um Hit und auch die Defensive stabilisierte sich. Schlussendlich sicherten sich die Beers noch einen ungefährdeten Erfolg.

BEERS - GRASSHOPPERS II 11:1.

In dem Wissen, dass eine Leistungssteigerung erforderlich sein wird, um den Traiskirchen zu schlagen, gingen die Beers hochkonzentriert in ihr zweites Spiel. Am Mound für die Granitstädter, wie immer in wichtigen Partien, Daniel Spazierer, der im ersten Inning die Top-Schlagmänner der Grasshoppers gleich der Reihe nach wieder auf die Bank setzte. Die Defensive der Beers zeigte sich konzentriert und fehlerfrei und das sollte sich die ganze Partie nicht ändern.

Als Werfer für Traiskirchen startete ein Bundesliga-Spieler, der sehr schnelle Würfe zeigte. Die Beers ließen sich jedoch nicht einschüchtern, schindeten Walks und schlugen den Pitcher hart, womit man im ersten Inning mit 3:0 davonziehen konnte. Spazierer behielt seine Dominanz bei, die Grashüpfer fanden keine Mittel gegen ihn und die stark spielende Beers Defense zu punkten. Offensiv konnte Schrems in jedem Inning Druck ausüben und Runs scoren, und so wuchs der Vorsprung kontinuierlich. Auch ein Pitcher-Wechsel auf Seiten der Grasshoppers konnte den Beers-Sieg nicht verhindern.