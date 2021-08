„Ich freue mich schon sehr auf die Schule.“ Das sagt Lorenz Weber (15) beim NÖN-Termin auf der Hochsprung-Matte sitzend völlig ironiefrei. Kein Wunder – für das Gmünder Leichtathletik-Talent beginnt im September nicht nur ein neues Kapitel seiner Schul- und Sportlerlaufbahn, sondern endet auch eine lange Schulsuche, die ihm erst Absagen in der Südstadt und St. Pölten brachte, um ihn über Linz doch ins Sportleistungszentrum nach St. Pölten zu bringen.

Silvesterlauf als Initialzündung

„Dort muss ich zwischen Internat, Schule und Trainingsstätte nicht einmal an die frische Luft, wenn ich nicht will“, freut er sich auf die Top-Infrastruktur und darüber, dass es noch geklappt hat. Ursprünglich hätte das SLZ keine Leichtathleten aufgenommen, das BSFZ Süd-stadt keine Mehrkämpfer. Der Bau der neuen Leichtathletikhalle schaffte in St. Pölten aber neue Leichtathletik-Plätze – und so die Chance für Lorenz, nach Sportmittelschule Zwettl und Übergangsjahr am Gym Gmünd ins SLZ St. Pölten zu wechseln.

Seit drei, vier Jahren ist Lorenz Weber das auffälligste Waldviertler Leichtathletik-Talent, gewinnt regelmäßig Medaillen. Es verwundert nicht, dass seine Karriere mit einem Podestplatz begonnen hat. Beim Gmünder Silvesterlauf vor sechs Jahren wurde Lorenz im Kinderlauf Dritter. „Bei der Siegerehrung hat mich LT-Gmünd-Obmann Bernhard Bock gefragt, ob die Kindertrainings von Franz Mürwald nichts für mich wären.“

Ehrgeiz geweckt

Einmal pro Woche ging es fortan zum Nachwuchstraining des LT Gmünd – aus Spaß, ohne Hintergedanken. Die kamen 2017, als Lorenz den Future Cup des NÖLV gewann. „Das hat mir gezeigt, dass ich mit den besten in Niederösterreich mithalten konnte, hat meinen Ehrgeiz geweckt.“ Auch Vorbilder aus dem Verein trugen zur Idee bei, Leichtathletik auf Leistungsbasis zu betreiben. Manuel Weissen-steiner mit seinen Erfolgen in den Sprint-Disziplinen etwa.

Technische Disziplinen wie Weitsprung sind Lorenz‘ Lieblinge. Maximilian Köpf

Seit gut drei Jahren wird dieser Ehrgeiz von einem zusätzlichen Trainer weiter befeuert. „Was hier beim LT Gmünd auf die Beine gestellt wird, ist gigantisch, für einen Trainer aber ein Riesenaufwand. Wir wollten wir Franz auch entlasten“, erklärt Papa Andreas Weber, warum man den Schremser Peter Begutter ins Trainer Team holte.

Der Tipp kam von einem Gast auf der Avia-Station. „Der war Leichtathlet beim ATUS Gmünd, auch Landesmeister, und hat mir erzählt, dass er von Peter gecoacht wurde.“ Also suchte Weber den Kontakt zu Begutter – man einigte sich rasch.

Mit ein bis zwei Trainings pro Woche ging es los – Fortschritte stellten sich schnell ein. Mittlerweile trainieren die beiden vier- bis fünfmal in der Woche, zusätzlich macht Lorenz beim LT Gmünd Lauftraining: „Peter schaut sich alles genau an, analysiert die Bewegungsabläufe.“

Während der Coronazeit per Videoanalyse

Mit 16 Seiten Trainingsprogramm ging‘s los. Da Sportstätten geschlossen waren, erkundete Lorenz das praktisch autofreie Gmünd. „Ich habe am Harabruckteich Intervallläufe gemacht, am Stadtplatz Sprints trainiert – mit Zuschauern in den Fenstern“, erzählt er. „Mein kleiner Bruder Valentin hat mich bei den Übungen gefilmt und die Videos haben wir Peter geschickt.“ Bei den Wettkämpfen hatte Papa Andi Weber eine Standleitung zu Begutter. „Er hat im Stream zugeschaut und hat nach jedem Bewerb Feedback gegeben“, erzählt Weber.

Das zahlte sich aus: Alleine heuer sammelte Lorenz Weber zwei U16-Landesmeistertitel, zweimal U16-Landessilber, war bei der U16-ÖM bester Niederösterreicher. Insgesamt hat er 18 LM-Medaillen gesammelt, gewann dreimal den Future Cup.

Das nächste Ziel wäre, nach Top-ÖM-Platzierungen eine Medaille. „In den nächsten vier Jahren in St. Pölten will ich es zu einer Nachwuchs-EM schaffen“, sagt er. „Langfristig sind auch normale EM & WM ein Traum. Genauso wie Olympia!“

Für die Spiele in Tokio fand er auch neben der Trainings Zeit vor dem Fernseher. In erster Linie für die Leichtathletik-Bewerbe und da besonders den Zehnkampf. „Was zum Beispiel ein Damian Warner gezeigt hat, war beeindruckend“, gerät er über den kanadischen Goldmedaillen-Gewinner ins Schwärmen. „Er hätte in Spezialdisziplinen Top-Plätze geholt!“