Abgang als Staatsmeister: Franz Haider beendet erfolgreiche Karriere

Im Fußball hat sich Franz Haider über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen gemacht, war als Spieler und Trainer aktiv. In seiner zweiten Sportkarriere hat der Alt-Nagelberger, der aufgrund einer genetisch bedingten Augenerkrankung nur noch fünf Prozent Sehleistung hat, sogar österreichweit für Eindruck gesorgt. Als Leichtathlet holte er vier Staatsmeistertitel, feierte auch darüber hinaus große Erfolge. Jetzt zieht der 51-Jährige nach fünf erfolgreichen Jahren auch hier einen Schlussstrich - aus gesundheitlichen Gründen.

„Ich sehe die Bahnen einfach nicht mehr richtig“, erklärt er. Die Möglichkeit, mit einem Begleitläufer weiterzumachen, gäbe es zwar, kommt für ihn aber nicht in Frage. „So viele gibt es da nicht. Gemeinsame Trainings wären schwierig, aber unbedingt nötig. Außerdem gibt es nicht viele, die mein Tempo über 100 und 200 Meter mitgehen können.“ Deshalb teilte Haider, der bei Bewerben für den Blindensportclub Linz angetreten ist, Andrea Scherney, die dreifache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics und heute Sportdirektorin im Österreichischen Behindertensportverband aus Gars/Kamp, mit, dass er seine Karriere beendet.

Noch eine Goldene zum Abschluss - und eine Disqualifikation

Davor zeigte Haider aber noch einmal, wie schnell er in den Sprint-Disziplinen auch mit seinen 51 Jahren noch ist. Bei den Staatsmeisterschaften in der Südstadt. Über 100 Meter holte er sich in 14,13 Sekunden den Sieg - und damit seinen vierten Staatsmeistertitel. Auch über die 200 Meter hätte er sich gute Chancen ausgerechnet, wurde aufgrund eines Fehlstarts aber disqualifiziert. Ein Umstand, der ihn noch immer wurmt: „Ich habe zwei Schüsse knapp hintereinander gehört, bin offenbar zu früh weggelaufen. Dann war es eigenartig. Es gibt die Regel, dass man nach dem ersten Fehlstart disqualifiziert wird. Diese wird aber kaum umgesetzt, im Normalfall bekommt man immer eine zweite Chance. Auch andere Athleten waren verwundert, dass es hier so streng umgesetzt wurde.“

Letztlich erfuhr Haider auch noch, dass es nicht nur im Fußball gelbe und rote Karten gibt. Nachdem er, verwundert über die schnelle Disqualifikation, das Gespräch mit dem Kampfrichter gesucht hat, wurde er nämlich mit Gelb verwarnt. „Ich habe ganz normal mit dem Kampfrichter gesprochen, wollte wissen, warum ich disqualifiziert wurde. Dass man das nicht darf, wusste ich nicht“, zeigt sich Haider einsichtig.

„Das Training das ganze Jahr über hat sich ausgezahlt“

Also keine weitere Medaille für die reichhaltige Sammlung des Alt-Nagelbergers. Der ist sich ziemlich sicher, dass er gute Chancen auf Gold gehabt hätte: „Die Siegerzeit war 30,25sek. Im Training laufe ich die 200 Meter in 28,5sek, an schlechten Tagen in 29... Es ist halt so. Geärgert hat es mich schon, aber ich muss es akzeptieren.“ Edelmetall verpasste er auch im dritten Bewerb, dem Kugelstoßen, nur knapp: Seine 7,60 Meter waren die drittbeste Weite, an Punkten (im Bewerb treten Sehbeeinträchtigte und Blinde gemeinsam an, die Handicaps werden durch Punkte ausgeglichen) landete er aber auf Rang vier.

Seine Bilanz bei Leichtathletik-Bewerben schmälert das aber kaum. Bei vier Staatsmeisterschaften holte Haider seit seinem Debüt 2018 in Kapfenberg (es folgten Innsbruck 2019, Linz 2022 und jetzt die Südstadt) vier Staatsmeistertitel, zwei Silbermedaillen und einmal Bronze, also sieben Medaillen. „Mit meinem 51 Jahren und einem künstlichen Hüftgelenk im rechten Bein kann sich das sehen lassen. Ich bin damit sehr zufrieden“, zieht er Bilanz. „Das Training das ganze Jahr über hat sich ausgezahlt - die langen Waldläufe, die Bergauf-Sprints auf Schnee, die Intervall-Läufe auf der Anlage beim Gmünder Schulzentrum (Haider ist Mitglied beim LT Gmünd; Anm.).“

Haider kennt beide Seiten: „Den Menschen sehen, nicht das Handicap“

Vollblut-Sportler wie er schon immer war, will er das Training auch weiter in der gleichen Intensität betreiben. „Nur eben nicht mehr wettkampfmäßig“, sagt er. „Ich fühle mit top-fit. Solange das so ist, mache ich weiter. Ich hätte auch nicht mit den Wettkämpfen aufgehört, wäre es mit den Augen nicht schlechter geworden.“

Auf die Zeit im Behindertensport blickt er freudig zurück. „Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, viele Schicksale. Das waren die Höhepunkte. Auch das sehr familiäre Umfeld. Man sollte nicht das Handicap sehen, sondern immer den Menschen. Ich habe in vielen Gesprächen gehört, dass es nicht überall so ist, wie ich es im Waldviertel erlebe. In der Stadt gibt es Vorfälle, dass sich Menschen auf der Straße wegdrehen, um einem Kontakt aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel“, sagt Haider, der beide Seiten kennt, erst im Erwachsenenalter das Augenlicht verlor.

Bevor er sich der Leichtathletik zugewandt hat, war Franz Haider im Fußball daheim (im Herzen ist er es heute noch). Noch bis 2015 stand er als Trainer an der Seitenlinie, zuletzt bei Karlstein, davor lange Zeit bei Langschwarza, Langschlag, Nagelberg und Brand. Als Spieler war sein Stammklub der ASV Schrems, er kickte aber auch für Brand, Nagelberg, Hoheneich, Groß-Siegharts und in jungen Jahren auch beim SV Langschwarza, wo er später die längste Zeit als Trainer verbracht hat.