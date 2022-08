Alt-Nagelberger Franz Haider wurde zweifacher Meister

Werbung

Für den 50-jährigen Alt-Nagelberger Franz Haider ging es am Wochenende zu den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Leichtathletik für sehschwache Menschen in die modere Leichtathletik Anlage, die Oberbank arena in Linz.

Los ging es für Haider im 100-Meter-Sprint wo er gleich einen sehr guten Start erwischte und in 13,83 Sekunden zur ersten Goldmedaille in das Ziel sprintete.

Weiter ging es zum 200-Meter-Sprint, wo er alles rausholte und in 28,67sek den ersten Platz und somit sich die zweite Goldmedaille holte.

Im dritten Bewerb trat Haider noch im Kugelstoßen an wo er mit der 7,25 kg schweren Kugel auf 7,14 Meter kam, was ihm schlussendlich den guten vierten Platz einbrachte.

„Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung mit sehr vielen Teilnehmern“, zog Franz Haider positive Bilanz. „Mein intensives Training hat sich wieder einmal bezahlt gemacht.“