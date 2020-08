Nach der langen coronabedingten Pause wurde es nun auch für die Waldviertler Leichtathleten wieder ernst. Der Gmünder Lorenz Weber (14) , der heuer das erste Jahr in der Wettkampfklasse U16 startet, war als einziger LC-Waldviertel-Vertreter am Wochenende bei der NÖ-Landesmeisterschaft in der Südstadt im Einsatz und räumte dabei gleich drei Bronze-Medaillen ab.

Besonders gut drauf war der Youngster im 100m-Hürdenlauf, wo er knapp an seine persönliche Bestleistung herankam und letztlich Rang drei holte. Noch besser ging es Lorenz im 300m-Lauf, wo er seine Personal Best auch knackte und sich damit ebenfalls Bronze sicherte. Zum dritten Mal Dritter wurde er schließlich noch im Hochsprung. Eine persönliche Bestweite gab‘s auch im Speerwurf, womit er wie im 1.000m-Lauf Fünfter wurde. Knapp die Top 6 verpasste er im Weitsprung und im 100m-Lauf.