Auf der Leichtathletik-Anlage des Cricket-Platzes in Wien fanden neben der Wiener Landesmeisterschaft auch die Wettkämpfe des Niederösterreichischen Verbandes statt. Mit dabei war eine fünfköpfige Abordnung des LC Waldviertel. Diese konnte mit zwei Goldmedaillen die Heimreise antreten.

Über die 100m-Sprintdistanz zählte der ULC Horner Homayun Noori schon vor Wettkampfbeginn zu den großen Favoriten. Nachdem er sich souverän fürs Finale qualifiziert hatte, wurde dieses zu einer wahren Nervenschlacht. Zweimal wurden Athleten wegen eines Frühstarts ausgeschlossen, darunter auch der Bestzeithalter aus dem Vorlauf. Noori behielt im dritten Lauf die Nerven, nach einem Fotofinish-Entscheid wurde ihm der Sieg zugesprochen. Der Gmünder Tobias Redl hingegen machte über die 3000m den Sack zu und siegte, sein Bruder Mathias holte die Bronzemedaille im Weitsprung.

Die Waidhofnerin Lisa Neudert startete gleich in sechs Bewerben. Am besten schnitt sie dabei über die 400m ab, wo sie mit Platz vier knapp am Podest vorbeischrammte. Dreimal startete Nora Hüttl: Über 100m, 200m und im Weitsprung gelang ihr aber keine Medaille.