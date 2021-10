Der nächste LT-Gmünd-Athlet zeigte im Mehrkampf auf. Der 13-jährige Felix Burger räumte bei den NÖ-U14-Mehrkampfmeisterschaften in Ternitz ab.

Unter den 32 genannten Athleten startete Felix, der vor Ort von seinen Eltern unterstützt wurde, im 60-Meter-Lauf mit 8,90sek und einem fünften Rang. Im 60-Meter-Hürden wurde er Vierter (9,89sek). Anschließend holte er sich im Hochsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,40m den Disziplinensieg. Eine neue Personal Best stellte er auch im Vortexwurf auf: Mit 39,55m wurde er Neunter. Abschließend holte er Rang 16 im 1.200m Crosslauf in 5:04min. Damit belegte er im Gesamt-Klassement mit 2.415 Punkten (auch Personal Best!) Rang sieben. Den NÖLV-Future-Cup 2021 beendete Felix damit auf Rang 21.