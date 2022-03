Schach: Dominik Lotz ist Landesmeister

Werbung

In Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) wurde die NÖ Jugend-Schach-Meisterschaft ausgetragen. In der U18 ließ dort der Litschauer Dominik Lotz im ersten Durchgang mit vier Runden nichts anbrennen, holte volle vier Punkte und ging mit einem Punkt Vorsprung auf den Turnierfavoriten aus Sieghartskirchen Laurin Köstner mit in Führung.

Im zweiten Durchgang setzte der Litschauer seinen Lauf fort und gewann ein zweites Mal gegen Köstner und baute seinen Vorsprung auf zwei Punkte aus. Danach verlor Lotz jedoch etwas die Nerven und musste in der sechsten Runde in seinem zweiten Match gegen den Wolkersdorfer Julian Wolf die erste Niederlage einstecken. Ehe Köstner davon Profit schlagen konnte, fand Lotz aber die Fassung wieder, forcierte ein souveränes Remis und holte sich so den Gesamtsieg und Landesmeister-Titel mit 5,5 Punkten und einem halben Punkt Vorsprung auf Köstner.

Weiter ging es für Dominik Lotz nun in der Waldviertler Liga, wo er bei Tabellenführer SG Litschau/Eisgarn Erfahrung sammelt. Gegen Groß-Siegharts bauten die Schrammelstädter mit einem 2,5:1,5-Sieg ihre Tabellenführung aus. Lotz schlug dabei Egon Schmidt.

Das nächste Turnier des Youngsters wird die Österreichische Jugend-Schach-Meisterschaft sein, die von 10. bis 14. April in St. Veit/Glan in Kärnten ausgetragen wird.