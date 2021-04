Während in vielen anderen Sportarten schon die zweite Saison in Folge aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen oder überhaupt abgesagt werden musste, hoffen die Tennisklubs nach der freiwilligen Meisterschaft ohne Auf- und Absteiger im Vorjahr heuer wieder zum normalen Modus zurückkehren zu können. Das Okay dafür kam Samstag.

Tennis ist im noch bis zum 2. Mai andauernden Lockdown nicht verboten. „Sport darf im eigenen Wohnbereich, an öffentlichen Orten im Freien oder auf Outdoor-Sportstätten betrieben werden. Auf Outdoor-Sportstätten müssen pro Person 20m 2 zur Verfügung stehen...“, informiert die Bundessport-Organisation Sport Austria. Bis auf Doppel waren normale Partien auch bisher schon möglich, der Trainingsbetrieb ist also mit Einschränkungen möglich.

Das ist der wesentliche Unterschied zum Vorjahr, als bis zum 30. April auch Tennisplätze gesperrt waren, Spielmöglichkeiten auch danach stark eingeschränkt waren, daher an einen regulären Saisonstart Mitte Mai nicht zu denken war. Gespielt wurde ab Juni eine freiwillige Meisterschaft ohne Auf- und Absteiger, mit Punkten nur für ITN-Liste. Heuer wollen die Tennisklubs wieder zum bekannten Modus zurückkehren, mit normaler Ligenstruktur und dem Start Mitte Mai.

Über 300 Mannschaften haben dafür bereits genannt, die Spiele wurden ausgelost und terminisiert. Der Saisonstart wird allerdings vom 13. auf den 19. Mai verschoben, wie der NÖ-Tennisverband am Samstag mitteilte. „Allerdings können Verlauf der Pandemie und neue pandemiebedingte behördliche Verordnungen jederzeit kurzfristige Änderungen und Reaktionen durch den Wettspielausschuss erforderlich machen“, betont der NÖTV in einer Aussendung.

Geplant ist eine vollwertige Saison mit Einzel und Doppel, aber freilich einiger Sicherheitsvorkehrungen. Diese beinhalten je nach zum Spieltermin gültiger Bestimmungen unter Umständen auch das Freitesten.

„Wenn eine Testpflicht kommt und gesetzlich verpflichtend ist, werden wir diese so akzeptieren. Ich erhoffe mir nur das bei kleinen Streitfragen, z.B. ob Duschen benutzt werden dürfen oder nicht, noch klare Richtlinien herauskommen“, sagt Franz Stidl, Obmann der 1. SVg Gmünd, der mit je einer Damen- und einer Herrenmannschaft in der Landesliga vertreten ist. Zufrieden mit der Idee ist auch UTC-Weitra-Obmann Peter Poiss: „In Weitra freut man sich bereits auf eine normale Meisterschaft mit Auf- und Absteigern. Tests sind der derzeit einzige Weg diese möglichst risikofrei abzuhalten.“ Eine möglichst risikofreie Austragung aller Spiele liege im Interesse aller und eine nachvollziehbare Strategie zur Reduzierung dieses Risikos werde essenziell sein, betont Christoph Henneis, Obmann des Kreises Nordwest.