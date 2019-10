Zum dritten Mal in Serie heißt dieser Lorenz Weber. In St. Pölten wurde er nun für seine Erfolge geehrt und NÖLV-Präsident Gottfried Lammerhuber überreichte Lorenz im Sportzentrum NÖ den Pokal.

Darüber hinaus fand dort auch der Impulstag des NÖLV statt, in dessen Rahmen einige Fortbildungen stattfanden. Anja Riener, Victoria Schindler und Eva Allram nahmem an einem Workshop zum Thema Kugelstoßen und Diskuswurf teil. Nach Trockenübungen ging es am Nachmittag an die Geräte.