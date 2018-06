Da auch alle anderen Absteiger Siege feierten (der USC Seitenstetten drehte unter anderem einen 0:2-Rückstand in Amaliendorf noch um!) kommen die Grenzstädter nicht vom letzten Platz weg.

Nach zehn Jahren endet somit die Ära des SC Gmünd in der 2. Landesliga West. Die Niedergeschlagenheit nach dem Schlusspfiff war dementsprechend groß. Man will aber so schnell wie möglich zurückkommen.