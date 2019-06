Turbulente Tage für Alexandra Meixner so knapp vor ihrem Abflug in die USA, wo sie ab nächster Woche zum zweiten Mal am Race Across America teilnehmen wird.

Montags räumte sie mit ihrem Walter bis spät nachts ihre Gynäkologie-Praxis in Schrems leer, mit der sie wie bereits berichtet nach Breitenberg bei St. Martin übersiedelt (dort startet sie übrigens mit 8. Juli). Dienstagabend stand im GEA-Hotel „zur Sonne“ in Schrems noch ein Vortrag über ihr erst wenige Wochen zurückliegendes Abenteuer Race Across Australia auf dem Programm, ehe dann am Mittwoch an das finale Packen für das neue Abenteuer RAAM geht. Am Donnerstag steigt sie mit ihrer Crew ins Flugzeug, der sie über den großen Teich bringt.

5.000 Kilometer durch zwölf Bundesstaaten

Dort stehen dann noch die finalen Vorbereitungen auf dem Programm, ehe Xandi Meixner am kommenden Dienstag, 11 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ), im kalifornischen Oceanside an der Westküste ins Rennen geht. Über 5.000 km und 52.000 Höhenmeter geht‘s danach nonstop durch zwölf Bundesstaaten an die Westküste. Das Ziel befindet sich in Annapolis, Maryland.

Bei ihrem ersten Antreten vor zwei Jahren brauchte Meixner für diese Strecke zwölf Tage, vier Stunden und 35 Minuten. Damit wurde sie zweitschnellste Frau. Diesmal möchte sie die Frauen-Wertung gewinnen.