Nach einer längeren Rennpause meldete sich Samuel Schadler beim vierten Bewerb der Amateur Masters Austria und der NÖ Landesmeisterschaft in Loibes wieder zurück. Der Gmünder belegte dabei in beiden Landesmeisterschaftsläufen den fünften Platz.

Die Heimreise trat er eher mit gemischten Gefühlen an. „Ich habe beide Starts verhaut, weil ich ums Spüren zu früh dran war. Daher bin ich ans Startgitter gefahren und hab viel Zeit verloren“, schildert der 21-Jährige. Im ersten Lauf kam dann noch erschwerend ein Sturz zur Hälfte des Rennens hinzu. Auf der durch die Regenfälle gatschigen Strecke sank das Motorrad schnell ein. Beim Kampf zurück aufs Bike brauchte er deshalb etwas. Im Ziel hatte er sich aber wieder auf den fünften Platz nach vorne gefahren.

Nach drei Monaten wieder ein ÖM-Lauf

Weniger glücklich war er nach dem zweiten Lauf, der ihm wieder den fünften Rang einbrachte. „Ich bin nicht am Limit gefahren“, gibt er sich selbstkritisch. „In Loibes waren auch Staatsmeisterschaftsfahrer dabei. Da musst du am Limit fahren, sonst bist du nicht vorne dabei…“

Daran muss er für das kommende Wochenende arbeiten. Da steht in Seitenstetten der nächste ÖM-Lauf auf dem Programm. Staatsmeisterschaftsluft konnte Schadler übrigens schon länger nicht schnuppern. Anfang Juli, als der Lauf in Rietz (Tirol) auf dem Programm gestanden wäre, plagte ihn eine Gastritis. Und vor zwei Wochen musste er wegen eines heftigen Trainingssturzes samt Gehirnerschütterung auch den Lauf in Mehrnbach (Oberösterreich) auslassen.