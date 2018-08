Andy Fichtenbauer mag Rijeka. Die ehemalige WM-Strecke mag aber den Racer4Kids-Piloten offenbar nicht so wirklich. Schon mehrmals warf die Piste den Schremser ab. „Ich mag das Streckenlayout und habe sehr viel Spaß, hier zu fahren“, sagt er. „Aber ich hatte hier leider schon einige Stürze. Die sind hier besonders gefährlich und immer sehr materialschädigend.“

Wie sehr, das musste Fichtenbauer diesmal wieder miterleben. Angestachelt vom guten Ergebnis im ersten Rennen adaptierte er für das Sonntagsrennen seine Yamaha R1 im Warm up nochmal. Er ging von Platz vier aus ins Rennen, war nach der ersten Kurve Fünfter. Um die beiden Dominatoren des Wochenendes, Mayer und Steinmayr, daran zu hindern, sich wieder abzusetzen, bereitete Fichtenbauer das Überholmanöver vor – wurde dabei aber von seiner Maschine geholt.

Er gign in Kurve sieben der ersten Runde zu Boden, blieb zwar unverletzt, seine Maschine machte aber unliebsame Bekanntschaft mit den harten Auslaufzonen und musste nach einigen Überschlägen schwer beschädigt im Kiesbett auf den Abtransport warten.

Rennen lief gut

Das war gleichzeitig die erste Nullnummer der Saison für den schnellsten Waldviertler Motorradrennfahrer, der nach dem Rennen sichtlich enttäuscht war.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Der Schremser kam mit der neuen Asphaltdecke in Rijeka gut zurecht, der hohe Grip und das flüssige Streckenlayout kamen ihm sehr entgegen. Schon in der Freien Trainings am Freitag war Fichtenbauer immer in den Top Drei zu finden. An das Spitzenduo kam er aber trotz besserer Abstimmung nicht heran.

Am Samstag musste sich der Charity-Racer im Qualifying sogar mit Rang vier hinter Mayer, Steinmayr und Berghammer anstellen – 1:27,178min.

Das Rennen lief dafür gut. In der Superbike-Klasse erwischte er einen Top-Start, kam als Fünfter aus der ersten Runde und überholte auf Runde zwei Berghammer und Valtonen. Er hatte auch schon die Führenden im Blick, diese drückten aber nochmal aufs Gas. Fichtenbauer musste abreißen lassen, freute sich aber auch über Rang drei in der AlpeAdria-Wertung und der Staatsmeisterschaft.

Dort will der Schremser beim Heimrennen am Red-Bull-Ring anknüpfen – sofern die Yamaha bis dorthin wieder fährt.