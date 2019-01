Mit einigen Neuerungen geht Samuel Schadler ins neue Motocrossjahr. Einerseits wird der 22-Jährige ins Berufsleben einsteigen, andererseits hat er einen neuen Trainer. Sein Teamchef Andreas Schmidinger hat den Gmünder unter seine Fittiche genommen, will Schadler auf ein neues Level hieven.

Das mache sich jetzt schon bezahlt, sagt Schadler, der seit Weihnachten mit Schmidinger trainiert: „Ich trainiere jetzt sechsmal pro Woche, mit dem Schwerpunkt Ausdauer. An den Wochenenden bin ich praktisch immer auf dem Motorrad. Das ist richtig hart, aber es geht dafür auch richtig viel weiter.“

Samuel Schadler will mit neuem Coach und fertiger Ausbildung durchstarten. | Köpf

Genau das erwartet der Honda-Pilot, der heuer noch mit der 250cm 3 -Maschine fahren wird – nächstes Jahr muss er altersbedingt auf 450cm 3 umsteigen – von sich. Das Vorjahr sieht er daher mit gemischten Gefühlen. „Einerseits habe ich erstmals ÖM-Punkte geholt, was wirklich toll war. Wenn ich meine Leistung abrufen konnte, haben die Ergebnisse auch gepasst. Aber es ist im Großen und Ganzen nicht ganz so viel weitergegangen.“

Für die neue Saison – neben Staatsmeisterschaft wird er heuer die OÖ-Landesmeisterschaft bestreiten (neue Strecken, stärker besetztes Fahrerfeld) – ist er positiv gestimmt.

Los geht‘s am 31. März beim ÖM-Auftakt in Höflein. Bis dahin wird der Gmünder auch seine Ausbildung abgeschlossen haben und will bereits als selbstständiger Heilmasseur arbeiten.