„Enduro 4 Kids“ gastierte im Granitwerk Kammerer

Werbung

Die Enduro-Kids eröffneten heuer die Motorsport-Saison im Bezirk Gmünd. Im Granitwerk Kammerer in Gebharts veranstaltete der MSC Schrems am Wochenende das „Enduro 4 Kids“-Training. Über das gesamte Wochenende warn 55 Kinder mit 19 Trainern im Steinbruch auf ihren Bikes im Einsatz.

Die Kinder wurden je nach ihrem Alter und Geschicklichkeit in verschiedene Gruppen mit Trainern aufgeteilt. Diese Trainer hatten dann insgesamt acht verschiedene Stationen zur Verfügung, wo sie Tipps und Tricks an die Kinder/Jugendlichen weitergaben. Der Fokus der Kids lag aber daran, Zeit auf dem Motorrad und Spaß mit Freunden zu haben. „Es macht wirklich Spaß, wenn man das Grinsen der Kinder im Helm sieht, wie sie Spaß am Fahren haben“, schilderte Rene Allram, der die 65ccm-Gruppe (8-10 Jahre) trainierte.

Von allen Seiten gab es großes Lob an der Veranstaltung. Eine Familie reiste sogar aus Kärnten an, der jüngste Teulnehmer war fünfeinhalb Jahre alt. Mit dem heurigen Jahr haben Markus Kogelmann Dominik Dejmek die Koordination und Leitung von „Enduro 4 Kids“ übernommen.