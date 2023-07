„Family Enduro“-Premiere in Schrems war ein voller Erfolg

Eine wahrlich heiße Premiere wurde das erste Gastspiel der Family Enduro Serie auf dem Gelände des MSC Schrems – einerseits wegen des idealen Wetters, vor allem aber auch aufgrund der perfekten Veranstaltung mit vielen Startern in Verbindung mit den guten Leistungen.

„Wir wurden in Schrems sehr herzlich empfangen, der MSC Schrems hat hervorragende Arbeit geleistet. Ein großes Dankeschön auch an die vielen Fahrer, die trotz der sehr heißen Temperaturen und einer weiten Anreise in Schrems dabei waren“, freut sich Peter Bachler. Der MSC Schrems war von der Organisation der Rennen begeistert: „Die Family Enduro Serie ist sehr gut organisiert, wir hatten zwei sehr erfolgreiche Tage bei uns“, so Klaus Trinkl, der Obmann des MSC Schrems.

Über 40 Nachwuchsfahrer am Start. In der Bambini-Klasse sicherten sich Lokalmatador Alex Kogelmann vom MSC Schrems und MX Store.at Team-Fahrer Moritz Füreder die Siege. Am Samstag wurde Moritz Füreder hinter Alex Kogelmann Zweiter. Am Sonntag gewann Moritz Füreder vor Jakob Kollmann, Alex Kogelmann wurde Dritter, auf Rang 4 sein Bruder Mike Kogelmann (MSC Schrems).

Hinter dem Nachwuchsfahrer aus dem Dorfer Metallbau Racing Team wurde in der Kinderklasse an beiden Tagen MSC Schrems Lokalmatador Kevin Kogelmann Zweiter. Am Samstag wurde Moritz Füreder Dritter, Rang 4 für Paul Wurzer, Rang 5 ging an Andre Pirker vom Tarco Racing Team.

Brütende Hitze und viel Staub als Herausforderungen

In der Jugendklasse holte Rafael Stary (Tarco Racing Team) einen Doppelsieg, Niklas Kruisz vom MSC Schrems brachte einen vierten und einen fünften Rang ins Ziel.

David Rinner dominierte bei den 2-Taktern, Benedikt Leitner gewann an beiden Tagen die 4-Takter-Klasse. Der DM-Racing Teamfahrer Jan Wunderlich wurde an beiden Tagen in der 2-Takter-Klasse Zweiter, Rang 3 ging am Samstag an Thomas Böhm vom MSC Schrems und am Sonntag an Daniel Gappmaier, Rang 5 holte am Sonntag der MSC-Schremser Markus Kogelmann.

Foto: Family Enduro

In der 4-Takter Klasse wurde am Samstag Tobias Auer (Mx Store.at) hinter dem Sieger Benedikt Leitner Zweiter, vor Christoph Wibmer (Team Zedlacherhof). Am Sonntag wurde Christoph Wibmer (Team Zedlacherhof) Zweiter. Lokalmatador Rene Allram (Bachner Racing) wurde Dritter.

Thomas Böhm und Thomas Schalko konnten für Böhmfensterracing den Teamsieg am Samstag holen, am Sonntag setzten sich Lorenz Steinkellner und Samy Untersteiner für das Tarco Racing Team durch. Dahinter auf Rang 2 landete am Samstag der MSC Schrems / Bachner Racing mit Rene Allram. Auf dem dritten Platz: Mx Store.at/Team KTM Walzer mit Tobias Auer. Am Sonntag wurde das DM Racing Team mit Jan Wunderlich und Nico Sterner Zweiter, und MSC Schrems/Hopfenblüten-Racing-Team mit Rene Allram und Dominik Löffler auf Rang 3.

„Am Samstag war es brütend heiß mit richtig viel Staub. Da hieß es ruhig bleiben und keine Fehler machen. Also so gut wie möglich Energie sparen“, schildert Allram seine Eindrücke. „Am Sonntag war's zum Glück nicht mehr ganz so heiß, aber dennoch kein angenehmes Wetter für ein Endurorennen.“