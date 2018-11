So gut der Start auch verlaufen war, mit schlecht ging die Saison für den Racer4Kids-Pilot Andreas Fichtenbauer zu Ende. Letztlich sagte er auch auch das Saisonfinale in Oschersleben (GER) ab.

Andreas Fichtenbauer | privat

„Nach der Doppel-Null am Red-Bull-Ring hatte ich keine Chance mehr auf den Vizemeistertitel. Durch die ohnehin finanziell aufwendigen Reparaturen habe ich mich entschlossen abzusagen. Einserseits, um Kosten zu sparen, andererseits, um schnell mit der Vorbereitung für 2019 beginnen zu können“, begründet der Schremser seine Entscheidung. „Die erste Saisonhälfte hat gezeigt, dass ich bei den Besten aus Österreich und Zentral-/Osteuropa mit dabei bin. Darauf will ich aufbauen.“

Podeste in Serie, neue Rekorde, dann das Aus

Nach den ersten sieben Rennen war Fichtenbauer voll Titelrennen in der IOEM-Staatsmeisterschaft und der AlpeAdria-Meisterschaft. In sieben Rennen stand er fünfmal auf dem AlpeAdria-Podest und siebenmal auf jenem der IOEM. Er fuhr persönlich Rekordrunden am Pannoniaring im Qualifying (1:54,1min) und im Rennen (1:54,6).

Dann kam jedoch der Sturz in Rijeka, ab dem es nicht mehr lief. Technische Probleme – Nachwehen des Sturzes – sorgten für das Doppel-Aus in Spielberg, der das Saisonende markieren sollte. „Großen Dank an Freunde, Sponsoren und Fans, die mir mit viel Zeit, Einsatz und Freude helfen, die Motivation aufrechtzuerhalten“, so der Charity-Racer, der in beiden Gesamtwertungen Vierter wurde.