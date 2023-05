Heimische Motocross-Saison startet in Schrems

Der Startschuss zur heimischen Motocross-Saison fällt am Sonntag beim MSC Schrems. Der trägt auf seiner Bahn das erste Rennen zum heurigen Waldviertler Motocross-Cup aus. Am Vormittag finden die Trainingsläufe statt, gegen Mittag starten die Rennen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Insgesamt stehen heuer im W4-Cup wieder vier Stationen auf dem Programm. Auftakt und Abschluss sind wieder in Schrems, wobei das Rennen im Oktober vom HSV Schandachen auf der MSC-Schrems-Bahn ausgetragen wird. Dazwischen geht's am 30 Juli nach Schönau im Mühlkreis sowie am 5. und 6. August nach Nursch. Für die Nachwuchsfahrer und Frauen gibt's am 23. September einen zusätzlichen Termin in Greinsfurth.