Dem Motocross im Waldviertel gehen schön langsam die Termine aus. Mit dem Rennen in Schönau (Oberösterreich), das für Juli geplant gewesen wäre, musste nun bereits das dritte der fünf Rennen im Waldviertel-Cup abgesagt werden. Ob es zumindest für einzelne Rennen Ersatztermine geben wird, steht noch nicht fest.

Auftakt mit Granitbeißer?

Hält die Entwicklung an, könnte der Granitbeißer Elite/light am ersten Juli-Wochenende die heurige Motorsport-Saison eröffnen – und dann für lange Zeit das einzige Rennen bleiben. Wie berichtet verschob der EC Granitbeißer den Elite/light aufgrund bestehender Anmeldungen vom März-Termin auf den des Sommerbeißers am 4. & 5. Juli. Aktuell hält der Termin noch.

ÖM-Fortsetzung in weiter Ferne

Wie im lokalen Motocross gibt es auch in der Staatsmeisterschaft derzeit keine Rennen. „Und ich bin mir nicht sicher, ob das heuer noch was wird. Es gibt einfach keine Infos darüber“, sagt der Gmünder Samuel Schadler, der zurück auf der Zweitakter-KTM heuer dort eigentlich den nächsten Schritt machen wollte. Um im Flow zu bleiben, konnte er auch während der Ausgangssperren trainieren – auf einem Privatgrund, den er Anfang des Jahres zu einer kleinen MX-Bahn ummodelte. „Im Nachhinein gesehen, hatte ich Glück, dass wir das Projekt fertig bekommen haben“, sagt der 23-Jährige.

Die ersten Trainings auf den lokalen MX-Bahnen in Schrems und Loibes gaben ihm recht. „Die Form stimmt. Ich bin dort von den Rundenzeiten bei den anderen Staatsmeisterschaftspiloten. Wäre toll, wenn ich heuer noch Rennen fahren könnte. Ich glaube, da würde ich einen Sprung nach vorne machen.“ Möglichkeit dazu gibt es frühestens im Spätsommer. Bis dahin wurden alle Rennen abgesagt.