Vor Start in Rallycross-Saison: Mit neuem Auto ins Glück?

Werbung

Für Daniel Pfeiffer wird es langsam wieder ernst. Der Rallycrosser aus Leopoldsdorf startet beim international stark besetzten 50-Jahr-Jubiläum der Rallycross-Bewerbe auf dem Wachauring in Melk in die neue Saison – mit einem neuen Auto, das ihm gleich bei den ersten Testfahrten einen „Wow-Effekt“ verschafft hat.

Künftig geht der Pilot aus dem Norden des Bezirks Gmünd mit einem 260 PS starken Honda Civic Type-R an den Start. „Ich habe mich beim ersten Test fast gefürchtet. Wow - das war wirklich beeindruckend“, beschreibt Pfeiffer die Ausfahrt mit dem für ihn neuen Honda Civic Type R. Die erste Probefahrt fand vor wenigen Tagen auf seiner „Haus und Hofstrecke“ in Fuglau statt.

Nach einem Crash im steirischen Hartberg im Vorjahr, (die NÖN berichtete) stand Pfeiffer ohne Untersatz da. Sein Team JWRacing sprang in die Bresche – so sitzt Pfeiffer heuer im letztjährigen Vizestaatsmeister-Auto und hat nun konkurrenzfähiges Material zur Verfügung.

Ziel: am Wachauring in die Top 6

„Der Honda ist relativ gutmütig zu fahren und sehr stark auf der Bremse, trotzdem wird es gegen die hervorragende Konkurrenz nicht gerade leicht“, ist Pfeiffer hin und her gerissen.

Fahrer aus Belgien, den Niederlanden, Tschechien, Ungarn der Slowakei und Österreich kämpfen am Wachauring in Pfeiffers Klasse um Punkte. Bei der Jubiläumsveranstaltung am 22. und 23. April werden an die 100 Rennautos erwartet. Zusätzlich ergänzt eine Legendenshow das Programm. Hier werden unter anderem auch Franz und Alexander Wurz, jeweils mit einem legendären Lancia Stratos, einige „Hot Laps“ in den Wachauring brennen.

Pfeiffer hat für das Rennen schon ein festes Ziel: „Das Finale der besten sechs, darauf arbeite ich hin. Mit Fanunterstützung vor Ort sollte dieser Plan erreichbar sein.“